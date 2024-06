Janela de transferências de verão: avaliando grandes contratações no futebol masculino

Os clubes da Premier League gastaram £ 100 milhões na janela de transferência de janeiro de 2024 – o menor gasto em janela única no futebol masculino desde 2012 (£ 60 milhões) e uma queda significativa em relação ao recorde de £ 815 milhões gastos em 2023, de acordo com a Deloitte.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Depois de gastos recordes nas últimas três janelas de transferência, as coisas parecem ter desacelerado. Mas o gasto total dos clubes ingleses de 2,5 mil milhões de libras durante toda a temporada 2023-24 ainda foi o segundo maior de sempre e, no resto das cinco grandes ligas europeias, os gastos de janeiro aumentaram de 255 milhões de euros para 455 milhões de euros.

O que podemos esperar desta vez? Aqui estão as notas de todas as principais transferências de verão confirmadas no futebol masculino, com as jogadas de cada dia listadas em ordem de taxa mais alta.

Todas as taxas são informadas, a menos que sejam confirmadas com um asterisco

.

1º de julho

ENDRICK

72 milhões de euros (77,3 milhões de dólares)

Palmeiras: A+

Real Madrid: A-

Há muitos no Brasil que acreditam que estamos olhando para o próximo grande atacante número 9 do futebol. E quando os brasileiros dizem isso, você senta e escuta: eles sabem uma ou duas coisas sobre o que faz um artilheiro. Garantir a sua contratação cedo dá continuidade à busca do Real Madrid para atrair todos os melhores talentos brasileiros, com Endrick seguindo os passos recentes de Vinícius Júnior e Rodrygo. Embora ele não possa ingressar oficialmente até completar 18 anos, em 21 de julho, por causa dos regulamentos da FIFA.

É muito dinheiro para gastar com um adolescente, mas ele é bastante experiente para sua idade, tendo feito mais de 50 jogos de alto nível na América do Sul, e também está errado para seu país. Mudar-se para o Real Madrid é um grande passo, mas as evidências até agora sugerem que ele o fará com calma.

Clube Brugge: A

Brentford: B

O Brentford está quase sempre um passo à frente do jogo e, ao concordar em contratar Thiago bem antes da janela de transferências, eles se prepararam bem para o que quer que possa acontecer neste verão no que diz respeito às possíveis saídas de Ivan Toney e Bryan Mbeumo.

Thiago foi eleito o Jovem Jogador da Temporada da Europa Conference League depois de marcar cinco gols pelo Club Brugge, mostrando força, chute poderoso e amor pelo lado agressivo do ataque – o que é um bom sinal quando se trata de transição para a Premier League, pois é um grande passo e nada está garantido.

Estugarda: B

Bayern de Munique: A

A ascensão do Stuttgart ao segundo lugar na Bundesliga foi uma das histórias da temporada 2023-24, mas mesmo garantir o futebol na Liga dos Campeões não impediu que os principais times procurassem seus melhores jogadores.

É um duro golpe para o Estugarda perder um jogador tão importante; Ito foi excelente ao dividir o tempo entre lateral-esquerdo e zagueiro central para uma defesa que sofreu apenas 39 gols. Não há dúvida de que versatilidade e flexibilidade – juntamente com o facto de ser canhoto – foram fundamentais para o interesse do Bayern. Apenas Benjamin Pavard (35 milhões de euros) deixou o Stuttgart por uma verba maior na história do clube, mas mesmo assim, neste mercado, 30 milhões de euros podem parecer um pouco baixos aos seus olhos.

Palmeiras: A

West Ham:B

Endrick não é o único adolescente talentoso do Palmeiras em movimento neste verão, já que Luis Guilherme se tornou uma das primeiras contratações do West Ham. Ele ainda é bastante inexperiente no nível sênior (ele tem apenas cinco jogos como titular no campeonato), mas mostrou lampejos de grande potencial tanto fora do banco para seu clube quanto para o Brasil em torneios juvenis.

Seu ritmo é bom, assim como seu controle em espaços apertados, mas como observa Tim Vickery, especialista sul-americano da ESPN, ele tem trabalho a fazer com seu pé direito mais fraco. Esta é uma contratação emocionante para os Hammers e mais uma grande transferência inesperada para o Palmeiras.

Cidade de Manchester: A-

Southampton: A

Harwood-Bellis foi uma peça vital na campanha bem-sucedida do Southampton para a promoção em 2023-24, iniciando 43 jogos no coração da defesa e exibindo incrível equilíbrio e habilidade com a bola. Ele rapidamente se tornou a chave para um estilo baseado na posse de bola que varreu os adversários com facilidade.

Alcançar a promoção desencadeou uma cláusula de £ 20 milhões para o Saints contratá-lo permanentemente e é um acordo que se adapta perfeitamente a todas as partes: o Southampton pagou uma taxa aceitável por um excelente jovem zagueiro inglês Harwood-Bellis pode finalmente testar-se totalmente no nível da Premier League e O Man City continua ganhando um bom dinheiro permitindo a saída de seus jogadores da academia, o que é fundamental para financiar seus gastos.

Nordsjaelland: A

Brighton: B+

Nos últimos cinco anos, o FC Nordsjaelland produziu uma litania de jovens extremos entusiasmantes que fizeram grandes transferências para os principais clubes europeus: Mohammed Kudus foi para o Ajax (então West Ham), Ernest Nuamah assinou pelo Lyon, Kamaldeen Sulemana mudou-se para Rennes (então Southampton); e Osman é o próximo a sair da linha de produção.

O Brighton sabe exatamente o que está fazendo aqui, já que há dois anos contratou o extremo Simon Adingra do clube dinamarquês e agora voltou para substituir Osman. Ele marcou seis gols e deu sete assistências na Superliga Dinamarquesa em 2023-24 e alguns de seus gols foram absolutamente espetaculares.

Schalke 04: D

RB Leipzig: A

O Schalke tem uma rica história de produção de excelentes jogadores de futebol na sua academia – vêm-me à mente Manuel Neuer, Leroy Sané e Mesut Özil – e parece que Ouédraogo poderá ser o próximo a desenvolver-se lá.

Ele estava pronto para ser escolhido graças às dificuldades do Schalke na segunda divisão e a uma cláusula de rescisão de € 10 milhões, embora haja uma chance de que eles o recuperem por empréstimo após uma avaliação de verão. O Leipzig tem desempenhado o papel que o Bayern de Munique tradicionalmente desempenha aqui, antecipando-se cedo aos principais talentos nacionais de forma determinada.

Djurgardens: A

Esporas: A

Em fevereiro, o Spurs concordou com a contratação de Bergvall antes do Barcelona e irá recebê-lo no clube neste verão. É uma grande mudança que completa a sua ascensão meteórica da segunda divisão sueca à Premier League em apenas dois anos.

Cada clube recebe nota A, pois é um acordo que funciona para todos. Uma verba de 10 milhões de euros não é muito para o Spurs pagar a um jogador cheio de potencial e, tendo se formado na mesma academia que Dejan Kulusevski na Suécia, o jovem de 18 anos terá ajuda para se adaptar. No entanto, 10 milhões de euros é muito para Djurgårdens; na verdade, é a maior taxa de transferência de saída na história da Allsvenskan.

RB Leipzig: C

Esporas: A

Werner teve um impacto positivo no empréstimo ao Spurs na temporada passada, então a decisão de trazê-lo de volta por mais 12 meses foi provavelmente fácil. Seu estilo de jogo direto e rápido combinava com a tática de Ange Postecoglou e seus cruzamentos rasteiros do flanco esquerdo para a área se tornaram uma característica do jogo no final da temporada. Tendo se classificado para a Liga Europa, os Spurs claramente precisam de mais jogadores para completar o elenco, então contratar Werner novamente por empréstimo – com uma opção de 10 milhões de euros para contratá-lo permanentemente em 2025 – é um negócio inteligente e sem riscos.

Do ponto de vista do RB Leipzig, porém, é mais um ano sem muito retorno de um jogador que pagou 20 milhões de euros para assinar com o Chelsea em 2022.

PSG: F

Real Madrid: A+ O segredo mais mal guardado do futebol foi finalmente revelado. Mbappé, indiscutivelmente o melhor jogador do mundo, juntar-se-á ao atual campeão europeu, Real Madrid. Ele torna um ataque já sensacional ainda mais forte, garantindo que todos estarão sintonizados para assistir Los Blancos

em 2024-25.

A enorme taxa de contratação do francês (supostamente de 100 milhões de euros) significa que esta não é realmente uma transferência gratuita, mas o Real Madrid limitou um pouco o custo de uma superestrela – e o PSG não recebeu absolutamente nada por ele, tendo pago 180 milhões de euros para assinar ele de Mônaco em 2017.

Fulham: F.

Chelsea: Um

Com as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) pesando sobre os clubes da Premier League, as transferências gratuitas provavelmente nunca foram tão atraentes. Embora o Chelsea pareça bastante abastecido para defesas-centrais – Levi Colwill, Axel Disasi, Wesley Fofana, Benoît Badiashile e Trevoh Chalobah já estão na equipa – contratar Adarabioyo gratuitamente faz sentido.

Nas últimas quatro temporadas no Fulham, ele se tornou um zagueiro muito sólido, cujos passes longos e precisos para frente podem mudar um jogo em um instante. Eles ficarão desanimados por perdê-lo por nada, e ainda mais porque ele está indo para seus rivais no oeste de Londres.

Bournemouth:D

Newcastle United: A+

Tal como aconteceu com Tosin, Kelly rapidamente se destacou como uma das primeiras transferências mais atraentes deste verão por estar disponível gratuitamente. Ele joga tanto como lateral-esquerdo quanto como zagueiro central – duas posições nas quais o Newcastle teve péssima sorte com lesões – então ele se sente como uma adição extremamente astuta que potencialmente resolve dois problemas ao mesmo tempo.