Japão vence sub-23 dos EUA no último jogo de aquecimento olímpico

Shota Fujio converteu um pênalti aos seis minutos e Mao Hosoya marcou um gol aos 69, na vitória do Japão sobre os Estados Unidos por 2 a 0 em um jogo Sub-23 na noite de terça-feira, o último aquecimento dos americanos antes das Olimpíadas.

O Japão recebeu o pênalti quando Koki Saito desviou a bola do braço direito do zagueiro Bryan Reynolds na entrada da área. Fujio cobrou pênalti para a direita de Patrick Schulte e o goleiro saltou para a esquerda.

O Japão marcou seu segundo gol após interceptar uma cobrança lateral de John Tolkin. Shunsuke Mito driblou em direção ao gol e seu passe desviou do zagueiro Jonathan Tomkinson e Schulte, e Hosoya bateu no rebote de 4 jardas.

O meio-campista japonês Rihito Yamamoto foi expulso da maca aos 24 minutos após levar um chute no rosto.

Schulte começou no gol, com Reynolds na lateral-direita, Walker Zimmerman e Tomkinson na defesa central e Caleb Wiley na lateral-esquerda. Tanner Tessmann, Paxten Aaronson, Duncan McGuire, Johan Gomez e Griffin Yow estavam no meio-campo e Taylor Booth cabeceou o ataque.

O meio-campista Gianluca Busio não jogou depois de machucar um tornozelo enquanto jogava pelo Venezia nos playoffs contra o Cremonese, em 2 de junho, quando foi promovido à Série A.

Os EUA se classificaram para seu primeiro torneio olímpico de futebol masculino desde 2008 e abrirão contra a anfitriã França em 24 de julho, depois enfrentarão Nova Zelândia e Guiné. O Japão enfrenta Paraguai, Mali e Israel.

O futebol olímpico masculino é limitado a jogadores com menos de 23 anos, e o elenco de 18 jogadores de cada equipe permite três jogadores acima do limite de idade. Zimmerman, de 31 anos, foi capitão dos EUA e foi o único jogador americano acima da idade a se vestir.

As escalações de dois goleiros e 16 jogadores de campo devem ser enviadas até 3 de julho, e cada equipe designará até quatro reservas, incluindo um goleiro.

