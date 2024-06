Jason Kelce shotguns cervejas com fãs em torneio beneficente de golfe

Jason Kelce pode ter parado de jogar futebol, mas ele claramente ainda não parou de beber… já que o ex-astro dos Eagles foi visto esmagando cervejas com fãs em um evento beneficente de golfe na manhã de segunda-feira.

Kelce atirou nos frios com os caras enquanto estava no Manufacturers Golf & Country Club, na Pensilvânia… pouco antes de entrar no campo para tentar arrecadar fundos para uma boa causa.