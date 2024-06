Jason Martin relata o vídeo ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar, Bobbi Althoff Cameo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Kendrick LamarO vídeo de “Not Like Us” foi lançado em Compton no fim de semana sem um pingo de negatividade… e Jason Martin estava lá e testemunhou todo o amor e harmonia.

O rapper de “Like Whaaat” se juntou ao TMZ Live na segunda-feira para relembrar o turbilhão de eventos que culminaram na semana passada com os maiores momentos do rap do ano … que culminou com a gravação de um videoclipe para o hino da Costa Oeste de K.Dot.



JM foi um artista de destaque no Kendrick’s Concerto Pop-Out na semana passada … e ele e Kendrick cresceram na área onde “Not Like Us” foi filmado – então, com base em sua experiência, era o mais seguro possível… mesmo para quem não era da vizinhança.







Embora pareça haver uma trégua no ar entre gangues rivais na área – particularmente entre Bloods e Crips, que se reuniram para o show de Kendrick – resta saber se isso vai durar nas ruas. No mínimo… este fim de semana foi tudo de bom, diz Jason Martin.

A propósito, podcaster Drake amigo que virou inimigo Bobbi Althoff também navegou por Compton com YG … e Jason diz que ela vagou pela seção Enterprise Park do bairro, sem problemas, ao que parece. Pelo contrário, ela foi recebida com entusiasmo.

A mídia social sugeriu que ela parecia um peixe fora d’água – mas Jason diz que sua cidade a recebeu de braços abertos e fará o mesmo por VOCÊ se você a visitar.



