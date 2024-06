Jato particular de Taylor Swift é alvo de manifestantes do petróleo, mas evita ser atingido

Taylor SwiftO jato particular de Annie acabou na mira de um protesto político – ativistas ambientais marcaram vários aviões em um campo de aviação onde ela pousou… mas erraram o alvo.

Just Stop Oil – um grupo ativista ambiental britânico focado nas mudanças climáticas causadas pelo homem – assumiu a responsabilidade pelo vandalismo na quinta-feira… confirmando que eles estavam indo especificamente atrás do avião particular de Taylor.



Basta parar o petróleo

A organização diz manifestantes Jennifer Kowalski dar Cole Macdonald entrou no aeródromo privado do aeroporto de Stansted por volta das 5 da manhã… e pulverizou tinta em PJs usando extintores de incêndio manipulados.

As duas garotas que fizeram isso estavam orgulhosas do trabalho de tag… posando na frente dos aviões vandalizados e tirando selfies.

Aliás, a Just Stop Oil confirmou mais tarde que não atingiram o jato de Taylor – eles pegaram 2 aviões que não pertenciam a ela, mas suas intenções eram claras … evidenciadas na legenda de JSO no post para isso, não para mencionar os seus próprios títuloque fazia referência às letras de Taylor.

A polícia de Essex confirmou que prendeu as mulheres… observando que os manifestantes foram autuados por suspeita de danos criminais e interferência no uso ou operação da infraestrutura nacional.

A Just Stop Oil afirma que o seu objetivo final é que o governo britânico pare a extração e queima de petróleo, gás e carvão até 2030.

Macdonald acrescentou: “Estamos vivendo em dois mundos: um onde os bilionários vivem no luxo, capazes de voar em jatos particulares para longe dos outros, onde condições inabitáveis ​​estão sendo impostas a incontáveis ​​milhões de pessoas”.

Taylor oficialmente atingiu o status de bilionário no outono passado… com sua turnê “Eras” sendo um fator importante para ela se tornar membro do clube das três vírgulas.

No entanto, Taylor enfrentou consistentemente reações adversas pelo uso frequente de seu jato particular… com sua enorme pegada de carbono divulgada online. Tem sido uma crítica contínua contra ela há anos.

De acordo com a Just Stop Oil, os usuários de jatos particulares são responsáveis ​​por até 14 vezes mais emissões de carbono do que um voo comercial.



Basta parar o petróleo

A Just Stop Oil também teve como alvo o marco britânico Stonehenge no início desta semana. Semelhante à situação do jato, 2 manifestantes marcaram Stonehenge com tinta em pó laranja… e também foram presos.