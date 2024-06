Jayden Daniels, do Commanders: ‘Ainda não sou um quarterback estrela’

ASHBURN, Virgínia, – Os novos companheiros de equipe e treinadores do quarterback Jayden Daniels no Washington Commanders compartilharam, com bastante frequência, como estão impressionados após sua primeira entressafra. A única pessoa que não acredita no hype: o próprio Daniels.

“Ainda não sou um quarterback estrela”, disse ele, respondendo a uma pergunta sobre como conseguir algumas vantagens de um quarterback da franquia. “Tenho um longo caminho a percorrer. Sou um novato.”

Washington selecionou Daniels em segundo lugar geral, com a esperança de que ele fizesse parte de um renascimento da franquia. Os Commanders não têm uma temporada de vitórias desde 2016 e chegaram à pós-temporada apenas seis vezes desde 1999, vencendo pela última vez um jogo de playoff após a temporada de 2005. Daniels já fez o primeiro arremesso em um jogo do Washington Nationals, entre outras honras que vão para o rosto potencial de uma franquia, especialmente aquela que sai de uma temporada do Troféu Heisman na LSU.

Enquanto isso, os companheiros de equipe o elogiaram universalmente.

“O cara pode atirar, cara”, disse o lateral-direito Andrew Wylie. “Ele faz com que tudo pareça fácil; algo em seu jogo é simplesmente especial. … Ele está sorrindo, convocando jogadas, certificando-se de que todos estejam na mesma página, e é uma maneira especial de comandar a reunião e o respeito do grupo. Eu sei que é cedo, mas estou animado para bloquear para ele.”

Mas desde que Daniels chegou a Washington, ele tem pregado a mesma mensagem: ele só quer fazer o seu trabalho e não está se elevando a nenhum status que não seja o de novato. Ele disse que está trabalhando em “tudo”. Ele chega às instalações diariamente por volta das 5h45, assiste a filmes e faz passeios na bolha de treino com o receptor novato Luke McCaffrey. Daniels escolheu o cérebro de veteranos como o linebacker Bobby Wagner.

“Se você realmente quer ter sucesso, quer aprender, quer ser um profissional do mais alto nível”, disse Daniels, “você precisa conhecer as pessoas, aprender com suas rotinas.

“Eu só quero aprender como chegar lá e ser um profissional. E estou apenas tentando absorver o máximo de conhecimento possível.”