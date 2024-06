Jennifer Lopez chama a atenção para toda a ‘negatividade’ em meio às especulações sobre a separação de Ben Affleck

Jennifer Lopez diz que está consternada com toda a negatividade no mundo – mas a questão… ela está se referindo aos eventos atuais em 2024 ou é sobre seus problemas pessoais ultimamente?

Em seu último boletim informativo “On the JLo” que foi divulgado aos fãs na quarta-feira, J Lo usou seu filme “Atlas” e está indo bem na Netflix como ponto de partida para este tópico … atacando o pessimismo em geral e lembrando a todos que há muito amor para espalhar.

Jennifer escreveu: “Olá pessoal, acabei de descobrir ótimas notícias e é tudo por sua causa!! ‘ATLAS’ está em primeiro lugar no mundo novamente esta semana!!! Muito obrigada a todos!!!”

Ela acrescentou: “Pode parecer que há muita negatividade no mundo agora… mas não deixe as vozes de alguns abafarem que há muuuito amor por aí”.

Como informamos, as coisas parecem um pouco difíceis para J Lo e Ben, pois os dois estão morando separados em LA Plus, J Lo teve que cancelar sua turnê musical para passar um tempo com sua família.