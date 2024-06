Jennifer Lopez e Ben Affleck em seu escritório, saindo pela primeira vez desde a Itália

Confira as fotos … BA parece elegante – e muito sério – ao chegar enquanto sua esposa estava com seus grandes óculos de estrela de cinema quando seu motorista a levou embora, algumas horas depois.

Como você sabe… Jennifer passou a última semana desfilando pela Itália… saindo em um barco dar jantar com amigos sem Affleck. Tudo culminou no que alguns chamam de movimento clássico de Jenny from the Block – voo comercial a Paris para o Desfile de moda Dior.