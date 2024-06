Jennifer Lopez e Ben Affleck mantêm distância na formatura de seu filho

Jennifer Lopez dar Ben Affleck nem estão mais dando aquele beijo no ar… os dois estavam na cerimônia de formatura do filho dele, mas mantiveram distância e separaram as famílias.

O casal chegou e saiu separadamente na quarta-feira, em uma cerimônia de formatura do filho de 12 anos de Ben. Samuelque ele divide com a ex-mulher Jennifer Garner.

Ben apareceu no evento familiar marcante com sua mãe, enquanto J Lo apareceu com seus gêmeos, Mamãe dar Máx., a reboque. O homem do momento aqui é filho de Ben, mas J Lo chegou primeiro, antes de Papa Bear.

Com o casamento aparentemente em ruínas, Ben e Jen pareciam ficar longe um do outro na formatura… outro sinal revelador do estado de sua união. Como dissemos, nem o menor Beijo aéreo.



TMZ contou a história … o casal está claramente caminhando para o divórcio por causa do filho de Ben mudou-se para uma casa alugada em Brentwood, e eles são silenciosamente tentando vender a casa da família em Bev Hills que eles compraram depois se casando.

Ainda assim, Ben está usando sua aliança de casamento aqui… não está claro se J Lo fez o mesmo, a mão dela está escondida nas fotos. Jen fez, no entanto, usar a aliança de casamento dela no fim de semana para jantar.

Vimos Ben e Jen colocar em uma frente unida em um evento de formatura no mês passado para a filha de Ben Tolet. A diferença na reunião de quarta-feira é que eles não estão mais tentando parecer copacéticos.