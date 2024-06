Jennifer Lopez e Ben Affleck se divorciaram em parte por causa de seu ‘vício amoroso’

Jennifer Lopez dar Ben Affleck estão claramente caminhando para o divórcio, e algumas das pessoas com quem conversamos dizem que um dos muitos motivos para a separação – “Love Addiction” de JLo.

TMZ tem um novo documentário no Hulu – ‘JLo & Ben: Missed Warning Signs’ – no qual Dr. Fil , Dr. Atraiu Psicoterapeuta Jen Mann e outros dizem que há muitos motivos pelos quais esse relacionamento simplesmente não funcionou.

Uma das pessoas com quem conversamos é Jon Peterso megaprodutor de filmes como “Flashdance” e “Prince of Tides”, que tem um histórico de namoro com pessoas famosas – incluindo Barbara Streisand – e vício.