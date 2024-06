Jennifer Lopez parece oprimida ao entrar no estúdio de Los Angeles

Jennifer Lopez parece que ela está carregando o peso do mundo sobre os ombros ultimamente com todo o drama de sua vida – e temos fotos para provar isso.

J Lo compartilhou um olhar sombrio enquanto chegava em um carro branco no Mihran K. Studios em Burbank na sexta-feira. A cantora/atriz saiu do veículo e cumprimentou sua equipe que estava ali perto, abraçando uma das mulheres antes de todas entrarem no estúdio de dança.

Parece que J Lo precisava de um pouco de amor e apoio de seus amigos enquanto ela passava por essa fase difícil de sua vida. Mas as vibrações positivas não duraram… Mais tarde, quando J Lo saiu do estúdio, ela foi fotografada olhando tristemente para o celular antes de entrar no carro, o que a levou embora.

Claro, J Lo tem bons motivos para estar chateado… nas últimas semanas, o casamento de J Lo com Ben Affleck esteve nas rochas enquanto os dois não moram mais juntos e ficar em casas separadas em Los Angeles.



Além do mais, J Lo apenas cancelou sua turnê “THIS IS ME…LIVE” – que estava programado para começar este mês em locais nos EUA em conjunto com a Live Nation.

Um representante da Live Nation disse que J Lo estava tirando uma folga para ficar com sua família e amigos próximos. J Lo também divulgou um comunicado, dizendo: “Estou completamente triste e arrasada por ter decepcionado você”, escreveu ela. “Por favor, saibam que eu não faria isso se não sentisse que era absolutamente necessário.”