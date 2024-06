Jennifer Lopez sorri ao posar para fotos na Paris Fashion Week

A história de dois cônjuges continua… como Ben Affleck derrete com os flashes dos paparazzi, Jennifer Lopez prova que ela não tem problemas com esse tipo de atenção durante um passeio público em Paris.

A cantora saiu segunda-feira na Cidade Luz, onde participou do desfile outono/inverno de alta costura da Christian Dior na Paris Fashion Week. Vestida com um conjunto chique bege e preto, J Lo manteve uma expressão séria enquanto posava para fotos na apresentação da passarela.

No entanto, Jennifer era toda sorrisos quando se misturou à multidão do lado de fora do desfile… e até parou para deixar um fã tirar uma selfie.

Como o TMZ relatou anteriormente… o casal da lista A é vivendo separadamente agora mesmo, e tentando descarregar silenciosamente a casa de US$ 60 milhões em Beverly Hills que compraram juntos no ano passado.

Embora ambos tenham participado de alguns eventos familiares no último mês, eles geralmente mantiveram distância… com Jennifer até tirando férias na Itália sem Ben.

J Lo tem vivido no exterior, mesmo desfrutando de um jantar com amigos em Positano no fim de semana. Ela foi vista rindo com amigos enquanto comemorava um aniversário em seu grupo.