Jennifer Lopez voa comercial para Paris, tornando-se confiável em meio a problemas conjugais

Jennifer Lopez está se tornando super compreensível em meio a seus problemas conjugais com Ben Affleck … voltando às raízes de Jenny From The Block com algumas viagens aéreas comerciais.

Confira essas fotos/vídeo, obtidos pelo TMZ, mostrando o meio de transporte de J Lo na Europa… e não, isso não é um jato particular – é um avião velho e normal cheio de um monte de normas, no qual ela voei no sábado indo de Nápoles para Paris.

A cantora/atriz estava na cabine com todos os outros, e tinha um guarda-costas sentado ao lado dela… assumindo o serviço no corredor enquanto ela ocupava o assento da janela, cuidando de seus negócios.



Como você pode ver… ela não parecia estar se incomodando muito – ainda assim… ela estava meio embalada como uma sardinha… e mesmo antes do vôo, ela foi vista no terminal junto com todos os outros , passando pelos movimentos da alfândega, etc. Como dissemos, identificável.

Claro, J Lo apareceu na Itália na semana passada para um viagem solo sem Ben … descansando e descansando com os amigos ao longo da bela costa de Positano, onde ela estava radiante.

Enquanto J Lo jantava e bebia na Itália e voou para França para a Paris Fashion Week, Ben esteve em Los Angeles… onde está passando um tempo com seu filho dar atingindo a casa conjugal. Claro, ele teve um pequeno drama com os paparazzi… mas o ponto principal é que ele e Jen estão separados.



Como você sabe… Ben e Jen parecem estar caminhando para o divórcio e estão vivendo separadamente enquanto eles silenciosamente tente descarregar a casa de US$ 60 milhões em Beverly Hills que eles compraram juntos no ano passado.

Vimos Jen e Ben saindo juntos aqui e ali nas últimas semanas – principalmente para eventos familiares – mas nesta ocasião… parece que ela precisa de algum tempo para mim.



