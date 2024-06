Jerry Seinfeld novamente assa manifestantes pró-Palestina: ‘Acabei de dar mais dinheiro a um judeu’

O comediante estava se apresentando ao vivo em Melbourne no sábado – e assim como na semana passada… ele foi interrompido no meio de seu show por pessoas na plateia que gritavam coisas como “Palestina Livre”, entre outras frases destinadas a expressar solidariedade ao povo. em Gaza.

Jerry diz que ele e os manifestantes estão no mesmo negócio – tentando fazer com que as pessoas vejam as coisas de seu ponto de vista – mas ele observa… o tempo e o lugar são importantes, e ele faz uma comparação hipotética engraçada sobre ele tentar interromper um partida de rugby… o que não iria bem.