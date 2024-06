Jerry West deixa um buraco insubstituível no mundo do basquete

Até seus últimos dias, uma das lições notáveis ​​que Jerry West ensinou foi a busca pelo presente. Ele tinha uma vida e histórias americanas como ninguém, mas não ligava para nostalgia.

Enviei-lhe uma mensagem de votos de felicidades em seu 86º aniversário, no final de maio. Sua saúde estava piorando, seu tempo era curto. Ele reconheceu isso em sua resposta e então pediu: “Dê-me algumas notícias da NBA sobre jogadores saindo ou assinando em outro lugar, por favor…”

Agência gratuita. O rascunho. Negociações. Seu apetite era insaciável pelo próximo episódio de uma NBA que ele construiu com seu talento, visão e ferocidade absoluta. Ele ainda trabalhava como conselheiro do LA Clippers e passava muitas noites compartilhando suas idéias sobre jogos e jogadores com o presidente de operações de basquete da franquia, Lawrence Frank.

“Ele nunca parou”, disse o proprietário do Clippers, Steve Ballmer, na quarta-feira. De Cabin Creek, West Virginia, a correr com Wilt Chamberlain e Elgin Baylor como um Laker, a orquestrar a história de Los Angeles de um adolescente Kobe Bryant, a treinar, a sua silhueta como o logotipo da liga, ninguém mais tocou a grandeza em tantos setores do esporte. West entrará no Naismith Basketball Hall of Fame neste verão – pela terceira vez sem precedentes.

Dos imortais ao candidato marginal que conheceu nas instalações de treino da equipe, West tinha tempo para todos – para sempre livre de pretensões e banalidades. Ver homens e mulheres de uma certa idade aproximarem-se dele era algo digno de se ver, como se ele tivesse descido do Olimpo e estendido a mão para apertar-lhes a mão.

Em muitos aspectos, West era uma alma torturada. Ele descreveu em detalhes dolorosos como uma infância com um pai abusivo e a perda de seu irmão mais velho na Guerra da Coréia marcaram nele um nível de desespero para toda a vida.

Sua autobiografia se chamava “West by West: My Charmed, Tormented Life”.

West não era um homem particularmente alegre, mas era amoroso, leal e generoso com seu tempo e recursos para com aqueles que estavam em sua órbita e com aqueles que ele mal conhecia.

Dois verões atrás, ele insistiu em dirigir sozinho para a liga de verão de Las Vegas. Seu amado filho Ryan, executivo do Pistons, o seguiu de perto para monitorá-lo. Ele acabou com um furo, e lá estava Jerry West, de 84 anos, pensando em trocar o pneu sozinho em uma faixa deserta de rodovia entre Los Angeles e Las Vegas. Imagine passar de carro e ver aquela miragem. Contando a história mais tarde, seu filho apenas riu e balançou a cabeça. Esse era o pai dele, esse era Jerry West.

Ele adorava trabalhar em equipe, para poder traçar estratégias, mexer e considerar as possibilidades do que poderia ser – e não do que foi. Ele tinha respeito e admiração inabaláveis ​​pelos jogadores modernos e muitas vezes usava suas próprias deficiências nas finais da NBA para defender aqueles atualmente sitiados por não terem conseguido vencer tantos campeonatos quanto as pessoas pensavam que deveriam.

À medida que o empoderamento dos jogadores começou a movimentar as estrelas pela liga, West uma vez me disse que ele teria absolutamente considerado ingressar no Celtics se a agência gratuita estivesse disponível para ele nas décadas de 1960 e 1970. Mesmo assim, ele ainda detestava pousar em Boston e sentir todas aquelas dificuldades do antigo campeonato. “Isso me deixa fisicamente doente”, ele me disse uma vez.

As decepções o atingiram profundamente, e West muitas vezes se irritava quando recebia elogios ou prêmios. Ele deixa uma vida americana e de basquete incomparável, o garoto de Cabin Creek, responsável por narrar gerações de Lakers e tradição da NBA – de Wilt e Elgin a Kobe e Shaq. Quando liguei para parabenizá-lo por sua terceira consagração no Naismith Hall of Fame neste inverno – como jogador, membro da equipe olímpica dos EUA em 1960 e agora como colaborador do esporte – West parecia tipicamente envergonhado e exasperado com o bajulação e atenção nascidas de seu passado.

“Dê para o próximo cara”, ele resmungou. “Ei, o que você está ouvindo aí?”