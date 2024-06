Jets DE Haason Reddick, QB Aaron Rodgers não estão no minicamp

FLORHAM PARK, NJ – Haason Reddick, edge rusher do New York Jets, não se apresentou na terça-feira para o início do minicamp de dois dias da equipe, agravando uma disputa contratual entre os Jets e sua maior aquisição fora de temporada.

O quarterback Aaron Rodgers também não participará do minicamp. O técnico Robert Saleh classificou a ausência como “injustificada”, o que significa que Rodgers está sujeito a multa. Saleh disse que Rodgers lhe disse de antemão que tinha um compromisso anterior com um evento que “é importante para ele”.

Reddick, 29, adquirido em uma negociação em 29 de março com o Philadelphia Eagles, deve ganhar US$ 14,25 milhões não garantidos em salário base no último ano do contrato que assinou com os Eagles em 2022. Seu não comparecimento termina na entressafra. em que ele pulou todos os treinos voluntários.

Como o minicamp é obrigatório, Reddick está sujeito a uma multa de US$ 16.953 por faltar ao primeiro dia e US$ 33.908 pelo segundo dia. Ele já perdeu um bônus de treino de US$ 250.000.

O gerente geral Joe Douglas ficou em êxtase quando trocou uma escolha condicional de terceira rodada de 2026 por Reddick, chamando-o de “uma presença elétrica fora do limite”. Era amplamente conhecido que Reddick queria um novo contrato, mas os Jets fizeram a troca de qualquer maneira, talvez pensando que seriam capazes de satisfazer suas demandas ou que ele abandonaria o assunto a tempo.

Isso cria uma visão ruim para os Jets, que estão tão comprometidos com Reddick como um jogador de todas as posições que trocaram o titular de longa data John Franklin-Myers pelo Denver Broncos durante o draft. Douglas explicou essa mudança dizendo que não tinham condições de manter a Franklin-Myers depois de absorver o contrato de Reddick.

Antes disso, os Jets perderam o líder do sack, Bryce Huff, em free agency para os Eagles, que deram ao pass-rusher de 26 anos um contrato de três anos no valor de US$ 51 milhões, incluindo uma garantia de US$ 34 milhões. Os Eagles preferiram investir no jovem Huff do que reinvestir em Reddick, que recebeu permissão para negociar.

Normalmente, Douglas não estende contratos para jogadores com 29 anos ou mais ou adquiridos em negociações. O único veterano nessa categoria de idade a obter uma extensão foi o tight end Ryan Griffin, que tinha 29 anos quando recebeu um contrato de três anos no valor de US$ 9,6 milhões em novembro de 2019.

Há um ano, os Jets renegociaram o contrato de Rodgers depois de adquiri-lo em uma negociação, mas seu acordo reformulado na verdade representou um corte salarial para ajudar a criar flexibilidade de limite.

Os Jets foram atraídos por Reddick por causa de sua habilidade de passe rápido. Ele é duas vezes jogador do Pro Bowl e registrou 50,5 sacks nas últimas quatro temporadas, o quarto maior número na NFL nesse período.

Sem Reddick, as principais pontas defensivas dos Jets são o titular Jermaine Johnson, Micheal Clemons e Will McDonald IV, uma escolha de primeira rodada de 2023 com quem se conta para ajudar a substituir Huff como um rusher situacional.