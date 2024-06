Jim Schlossnagle deixa a Texas A&M para trabalhar no beisebol do Texas

Jim Schlossnagle, que acabou de liderar o Texas A&M em seu primeiro campeonato Men’s College World Series, está saindo para se tornar o próximo treinador de beisebol do rival Texas, anunciou a escola na noite de terça-feira.

Schlossnagle concordou com um acordo com os Longhorns apenas um dia depois que uma derrota por 6-5 para o Tennessee no jogo 3 encerrou a temporada dos Aggies a apenas uma vitória de seu primeiro campeonato nacional. A perda será agravada pela deserção de Schlossnagle para o rival dos Aggies, quando eles se reunirem como inimigos da conferência este ano na SEC.

“Que contratação caseira”, disse o presidente do Texas, Jay Hartzell, em comunicado. “O técnico Schlossnagle é o melhor no ramo, sua longa lista de realizações é incrível e seu histórico de construção de ótimos programas está bem documentado. Somos o principal programa de beisebol do país, com treinadores lendários, nossos seis campeonatos nacionais e um recorde de 38 Aparições na College World Series, então certamente é apropriado contratarmos um treinador do calibre dele para nos liderar.”

Schlossnagle teve 135-62 em suas três temporadas com o Texas A&M, incluindo duas visitas ao MCWS e um recorde de 53-15 nesta temporada, que empatou com o segundo maior número de vitórias na história do programa.

Em Austin, ele se reúne com o diretor atlético do Texas, Chris Del Conte, que era seu chefe no TCU quando Schlossnagle treinou os Horned Frogs de 2004 a 2021.

Jim Schlossnagle teve um recorde de 135-62 em três temporadas como técnico de beisebol no Texas A&M, guiando os Aggies às finais do Men’s College World Series nesta temporada. Antes disso, ele treinou o TCU de 2004 a 2021, trabalhando com o atual AD do Texas, Chris Del Conte. Foto AP / Gary McCullough, arquivo

“Conheço o técnico Schlossnagle há muito tempo e não há melhor treinador, criador de programas e líder no jogo, e a melhor parte é que ele é uma pessoa ainda melhor”, disse Del Conte em comunicado. “Quando estávamos procurando nosso próximo treinador de beisebol, sabíamos que Schloss seria a escolha perfeita e estamos muito entusiasmados por ele se juntar à nossa família Longhorn. Ele é um cara que obviamente conhece nosso estado tão bem, está muito familiarizado com os ricos do nosso programa e orgulhosa história e tudo o que o Texas Baseball representa, e preenche todos os requisitos para esta posição crítica.

“Ele realmente entende todos os níveis de construção de uma equipe, desenvolve e tira o melhor proveito de seus jogadores e treinadores, recruta os melhores deles e está totalmente ligado ao crescimento holístico dos alunos-atletas em seu programa. a equipe, a comunidade UT e a nação Longhorn irão adorá-lo.”

Na segunda-feira, horas antes de Aggies e Volunteers lançarem o primeiro arremesso no jogo final do MCWS, o Texas anunciou que Del Conte e David Pierce haviam tomado uma decisão mútua de se separar. Pierce teve 297-162 em oito temporadas no Texas, incluindo um recorde de 36-24 nesta temporada.

Há muito tempo havia rumores de que o Texas tinha interesse em Schlossnagle devido ao seu histórico no TCU e na Texas A&M e ao relacionamento que ele tinha com Del Conte.

Schlossnagle disse à ESPN no mês passado que sabia o que estava por vir com o calor em torno da rivalidade.

“Isso é como coisa nuclear”, disse Schlossnagle. “Mas não há um momento no meu dia em que eu pense sobre o que o Texas está fazendo. Acho que se você olhar para a sociedade em geral hoje com a mídia social, todo mundo faz o jogo de comparação. por algumas centenas de anos.”

Em 23 temporadas como técnico na UNLV, TCU e Texas A&M, Schlossnagle tem um recorde de carreira de 945-451, com sete partidas no MCWS. Ele tem um recorde de 59-36 em jogos de torneios da NCAA e foi nomeado Treinador Nacional do Ano da Baseball America em 2016.

Na noite de segunda-feira, após a derrota para o Tennessee e com Pierce fora de cena, o foco se voltou para Schlossnagle em sua entrevista coletiva pós-jogo, e ele reagiu com raiva ao ser questionado sobre qualquer interesse potencial no cargo no Texas.

“Aceitei o emprego na Texas A&M para nunca mais aceitar outro emprego, e isso não mudou em minha mente”, disse Schlossnagle. “É injusto falar sobre algo assim. … Desisti de grande parte da minha vida para assumir este emprego e dediquei cada grama da minha alma neste trabalho. uma única onça eu poderia dar. Então escreva isso.”