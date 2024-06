Jiri Prochazka reage à derrota no UFC 303 para Alex Pereira: ‘Preciso evoluir para o próximo nível — ou não lutar de novo’

Jiri Prochazka não conseguiu recuperar o título dos meio-pesados ​​do UFC ao perder para Alex Pereira na luta principal do UFC 303, na noite de sábado, em Las Vegas, e deu a si mesmo uma espécie de ultimato.

O ex-campeão do UFC e RIZIN até 205 libras perdeu por nocaute na cabeça aos 18 segundos do segundo round, após levar um choque na campainha do primeiro, e postou um vídeo em suas redes sociais com suas primeiras palavras sobre a derrota.

“Olá a todos, obrigado por todo o apoio”, disse Prochazka. “Obrigado a você Alex pela luta. Você [were] melhor. E só uma coisa passa pela minha cabeça, que preciso evoluir para o próximo nível — ou não lutar novamente. Tão simples, para ser o mais forte, esse é o caminho. Obrigado. Vejo você na academia.”

Confira o vídeo abaixo.

Prochazka (30-5-1) foi vitorioso em 14 de suas últimas 16 lutas de MMA desde 2015, mas sofreu ambas as derrotas contra “Poatan”. Ambos os lutadores concordaram em intervir com duas semanas de aviso para salvar o UFC 303 depois que Conor McGregor se retirou do evento principal devido a uma lesão.

Pereira melhorou para 11-2 no MMA e 8-1 no UFC com o nocaute, o sexto desde que ingressou no UFC em 2021. A promoção ainda não confirmou quem vai conquistar a próxima chance pelo cinturão dos meio-pesados.