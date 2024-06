Jiri Prochazka ‘surpreendeu’ Alex Pereira aceitou revanche pelo título no UFC 303

Jiri Prochazka está sempre preparado.

Essa mentalidade veio a calhar para Prochazka, que tem a chance de reconquistar o título dos meio-pesados ​​na revanche contra Alex Pereira, no UFC 303, em Las Vegas, neste sábado. Prochazka perdeu por nocaute técnico para Pereira em sua primeira luta, em novembro de 2023, mas se recuperou com um nocaute sobre Aleksandar Rakic ​​para manter seu lugar na linha de contendores.

Embora Prochazka e Pereira provavelmente se cruzassem em algum momento deste ano (de acordo com Prochazka, houve negociações para a revanche acontecer em Abu Dhabi em 26 de outubro ou 18 de agosto na Austrália), foi uma surpresa para muitos quando eles foram anunciados como a nova atração principal do UFC 303 após a retirada de Conor McGregor por lesão do evento principal originalmente programado ao lado de Michael Chandler.

O próprio Prochazka ainda não sabe ao certo por que Pereira concordou em defender o título em cima da hora.

“Fiquei um pouco surpreso com isso, posso dizer que sim”, disse Prochazka em A hora do MMA. “Porque não sei qual foi o motivo pelo qual ele disse sim, se foi dinheiro ou outra coisa, mas a comunicação comigo do UFC me deu uma melhora – não quero ser concreto, mas negociamos uma melhor dinheiro. Então não sei como foi com Alex.”

“Mas eu não sabia sobre o dinheiro ou algo assim quando aceitei [the fight]então para mim isso não é tão importante porque o ponto principal é conquistar o título e trazê-lo de volta para a República Tcheca”, acrescentou Prochazka.

Prochazka manteve-se ocupado durante grande parte da última década, lutando 15 vezes desde 2016 e perdendo apenas uma vez nesse período. Ele derrotou o mentor de Pereira, Glover Teixeira, pelo título vago dos meio-pesados ​​​​do UFC em 2022, mas nunca teve a chance de defendê-lo depois que uma lesão no ombro o levou a abrir mão do cinturão.

O jogador de 31 anos está ansioso para recuperar o tempo perdido e agradece qualquer oportunidade de curto prazo que surgir em seu caminho.

“Eu acredito nisso”, disse Prochazka. “Eu nasci como um guerreiro – não acredito nisso, eu sou o guerreiro e isso acontece quando a situação e as coisas ao seu redor ficam assim, você só precisa dizer sim. Para reagir ao que aconteceu. Porque quando acontece alguma coisa na rua, você precisa reagir agora mesmo. Aqui e agora. É disso que gosto no curto prazo, porque você tem que reagir agora, aqui mesmo. Mostre-me o seu melhor agora. Isso é tudo.”

O único revés que Prochazka viu na jaula nos últimos anos veio das mãos de Pereira quando eles lutaram no UFC 295. Pereira conquistou o título vago após machucar Prochazka com golpes no final do segundo round, mas houve polêmica em torno da paralisação como não estava claro o quão perto Prochazka estava de realmente ser concluído.

Questionado se o evento principal de sábado é sua chance de vingança, Prochazka ofereceu uma resposta semântica.

“Não é apenas uma chance”, disse Prochazka. “Vou vencer a luta. Vou vencer a luta e acredito nisso e vou fazer isso, só isso. Não vou entrar em uma briga onde não acredito nisso, em mim mesmo. Já aceito que farei tudo e agora é a grande oportunidade de mostrar isso.”

Prochazka se tornou tão conhecido por sua personalidade estóica quanto por suas batalhas emocionantes, com pouco conhecimento sobre sua vida fora das lutas. Quando Prochazka posta nas redes sociais, muitas vezes é sobre seu treinamento e preparação pouco ortodoxos.

O peso meio-pesado garante aos torcedores que é um ser humano completo, mas enquanto estiver competindo terá um foco único, que enriqueceu sua vida como um todo.

“Eu simplesmente aceito esse estilo de vida e prometo a mim mesmo que farei de tudo para alcançar a maestria”, disse Prochazka. “Ser o mestre da minha área e isso é algo que está na minha cabeça. Essa sou eu, essa é minha alma, esse é meu estilo de vida, é por isso que estou fazendo isso. É por isso que tenho que acordar de manhã e ir correr e depois meditar, porque quando você realmente percebe – e isso muda o jogo na minha vida – quando você percebe que é apenas uma consciência e quão clara é essa consciência, essa qualidade de a consciência será a qualidade da sua vida. Então, quando você perceber isso, você começará a comer de maneira mais limpa, a falar de maneira mais limpa, a ter mais bons relacionamentos com seus amigos, com uma namorada, com sua família, e naturalmente começará a ser uma boa pessoa – e não a começar a ser uma boa pessoa. seja uma boa pessoa, todo mundo é uma boa pessoa. Às vezes não vemos isso porque, todo mundo, temos esse bem dentro de nós.

“É por isso que não tenho adversário neste mundo, porque só há um adversário lá, está aqui, e esse é o meu ego. Isso é algo que ainda mantém a passividade pelo que queremos, não queremos fazer isso, mas uma vez que você aceita o caminho do guerreiro, não apenas para ser o lutador, mas o guerreiro interior, para lutar contra suas fraquezas, então tudo muda .”