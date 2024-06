JJ Redick encerra o podcast de LeBron James após aceitar o trabalho de treinador do Lakers

Reproduzir conteúdo de vídeo



Los Angeles Lakers

JJ Redick não é mais um criador de conteúdo – o técnico do Los Angeles Lakers acaba de anunciar que está suspendendo sua carreira de podcasting depois de aceitar seu novo emprego no Purple and Gold.

O ex-atirador da NBA revelou o status de seu podcast “Mind The Game” com Lebron James durante sua coletiva de imprensa introdutória na segunda-feira… e isso é uma má notícia para os fãs do programa.

“Por enquanto, e espero que seja por muito, muito tempo, estou excomungado do espaço de conteúdo”, disse Redick minutos atrás. “Não haverá podcasts. Faremos algo quando eu descansar do que estamos por vir – vou beber de uma mangueira de incêndio no próximo mês.”

Redick disse que provavelmente fará uma despedida adequada para seu público… mas fora isso, são cortinas para sua carreira no microfone.

“Mas terminei o podcasting por enquanto.”

O show com LeBron durou pouco… já que durou apenas nove episódios, nos quais os caras quebraram os Xs e Os do basquete.

Muitos se perguntaram o que aconteceria com o projeto… já que os treinadores da NBA não são conhecidos por trabalharem ativamente para uma equipe.



