JJ Redick está ansioso para treinar um jogador do Lakers, e não é LeBron James. Quem é esse?

EUEm uma entrevista recente, o recém-nomeado técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redickcompartilhou seu entusiasmo em treinar armador Austin Reaves na próxima temporada. Redick expressou sua admiração pelo espírito competitivo, resistência mental e abordagem de jogo de Reaves.

Quando questionado sobre o que pensa sobre Reaves, Redick não conseguiu conter seu entusiasmo, dizendo: “Oh, ele é excelente e mal posso esperar para treinar Austin. E uma das razões pelas quais mal posso esperar para treinar Austin é por causa de seu espírito competitivo. Ele tem uma verdadeira resistência mental e uma abordagem competitiva todas as noites.”

A decisão do Lakers de contratar Redick veio após a eliminação nos playoffs na temporada 2023-24, levando à demissão do ex-técnico Darvin Ham. Redick emergiu como um dos principais candidatos ao lado de Dan Hurley, mas no final das contas, Hurley optou por permanecer com seu contrato com a UConn. Depois disso, o Lakers anunciou oficialmente Redick como seu novo técnico.

Durante uma coletiva de imprensa após sua nomeação, Redick enfrentou questões difíceis sobre o futuro da equipe, incluindo rumores sobre uma possível negociação envolvendo Reaves e Dejounte Murray. No entanto, membros da NBA dissiparam esses rumores, afirmando que o Lakers não tem intenção de negociar Reaves, a menos que seja por um jogador de nível All-Star.

Redick está de olho no desenvolvimento de Reaves

Jovan Buha, do The Athletic, deu uma visão sobre a posição dos Lakers em relação a Reaves, afirmando: “Os Lakers, ao que tudo indica, não estão tentando negociar Austin Reaves, a menos que seja por um jogador de nível All-Star.” Ele também enfatizou que o time não está interessado em negociar seu jovem talento por Murray, a menos que seja por um All-Star legítimo.

Apesar dos rumores de troca, o foco de Redick continua em treinar Reaves e aproveitar seu potencial na quadra. O entusiasmo do novo treinador principal em trabalhar com Reaves reflete o comprometimento do time em nutrir jovens talentos e construir um elenco competitivo para a próxima temporada.

Enquanto o Lakers se prepara para os desafios futuros, a confiança de Redick em Reaves e sua dedicação em treiná-lo sinalizam um início promissor para sua parceria. Com Redick no comando e Reaves mostrando sua vantagem competitiva, o Lakers está se preparando para uma jornada emocionante na próxima temporada.