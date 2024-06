JJ Redick nega veementemente a alegação de injúria racial de ex-aluna de Duke

Eele Los Angeles Lakers‘ novo treinador principal JJ Redick está negando veementemente a acusação de que usou um insulto racial contra uma mulher enquanto estava na Duke University. Halleemah Nash, ex-aluna da Duke, fez a afirmação chocante nas redes sociaisafirmando que ela foi chamada de palavra com N por um homem branco durante seu tempo trabalhando com o time de basquete da Duke.

Ela destacou especificamente que o incidente ocorreu no campus da Duke University e expressou sua descrença de que Redick foi agora nomeado treinador principal do Lakers.

Em resposta a estas alegações, um porta-voz de Redick refutou inequivocamente a afirmação: “Não, isso nunca aconteceu”. Essa negação ocorre depois que a postagem de Nash atraiu atenção significativa, sendo vista mais de 20 milhões de vezes até o momento desta resposta.

Antes de assumir o cargo de técnico do Lakers, Redick teve uma carreira ilustre como destaque do basquete universitário na Duke e veterano de 15 anos na NBA. Sua nomeação para esta posição de prestígio foi recebida com entusiasmo e controvérsia à luz das recentes alegações.

Polêmica ofusca a contratação de Redick

O momento da acusação de Nash é particularmente digno de nota, pois ocorre logo após a apresentação de Redick como o novo técnico do Lakers, na segunda-feira. A negação rápida e contundente do lado de Redick indica a seriedade com que estão a abordar estas reivindicações.

Essa controvérsia surgiu em um momento crucial na carreira de Redick, quando ele transita de sua função anterior cobrindo as finais da NBA para a ESPN e apresentando podcasts, incluindo “Mind the Game” com LeBron James. Com potencial para James continuar jogando pelo Lakers sob a liderança de Redick, essas alegações podem ter implicações de longo alcance para ambas as partes.

A situação é sem dúvida preocupante e suscitou ampla discussão e debate. À medida que mais informações estiverem disponíveis, será importante considerar todas as perspectivas e aguardar novos desenvolvimentos. A gravidade destas alegações exige uma investigação completa e justa para garantir que a verdade seja finalmente revelada.