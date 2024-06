JJ Redick reconhece inexperiência e compartilha visão para o Lakers

EL SEGUNDO, Califórnia – JJ Redick foi apresentado como técnico do Los Angeles Lakers na segunda-feira e o recente apresentador de podcast e analista de televisão da NBA foi rápido em abordar a omissão mais flagrante em seu currículo.

“Nunca treinei na NBA antes”, disse Redick. “Não sei se vocês já ouviram isso.”

Redick, cujo primeiro dia de trabalho coincidiu com seu aniversário de 40 anos, se aposentou de uma carreira de jogador de 15 anos em 2021. Depois de estrelar na Duke University e marcar o 20º maior número de cestas de 3 pontos na história da NBA, ele permaneceu conectado ao basquete por meio de vários meios de comunicação, incluindo a co-apresentação de um podcast com LeBron James, “Mind the Game”, e a convocação das finais da NBA para ESPN e ABC.

O vice-presidente de operações de basquete e gerente geral do Lakers, Rob Pelinka, respondeu dizendo que “a experiência como treinador principal da NBA e a experiência na NBA não são coisas mutuamente exclusivas” e elogiou o ex-armador como alguém que pode ser inovador, não apenas nos bastidores. , mas na formação de toda a organização.

“Acho que na indústria em geral e nos esportes em específico, às vezes é fácil se deixar levar por padrões de estar em um mar de mesmice e fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo”, disse Pelinka, que se sentou ao lado de Redick durante a coletiva de imprensa. “Mas quando embarcamos nessa busca foi muito importante para nós ver se poderíamos fazer algo um pouco diferente. E rapidamente em nossas conversas com JJ ficou muito evidente que ele tinha uma perspectiva e filosofia únicas sobre basquete e como deve ser ensinado.”

Redick concordou com um contrato de quatro anos na semana passada, de acordo com Adrian Wojnarowski da ESPN.

Entre os jogos 2 e 3 das finais, o técnico de basquete masculino da Universidade de Connecticut, Dan Hurley, recusou uma oferta de US$ 70 milhões por seis anos dos Lakers, de acordo com Wojnarowski, depois que Redick já havia se envolvido em discussões com Pelinka sobre a posição.

“Durante todo esse [courtship of Hurley], em nenhum momento meu ego ou sentimentos foram feridos ou machucados de alguma forma”, disse Redick. “Dan Hurley é bicampeão nacional na UConn. Sou duas vezes campeão da 55 Swish League na terceira e quarta divisões. Tipo, eu entendi, sabe? eu entendi.”

O Lakers, também entrevistando James Borrego pessoalmente e discutindo a vaga com Sam Cassell do Boston Celtics, David Adelman do Denver Nuggets e Micah Nori do Minnesota Timberwolves, voltou sua busca para Redick – que Pelinka disse sempre ter sido no “pool de candidatos do Plano A” da equipe.

Redick, cuja produtora assinou um acordo de distribuição multimilionário com Wondery e Amazon Music para seu podcast “Old Man and the Three” em 2022, disse que seu ex-técnico do Dallas Mavericks, Rick Carlisle, “plantou a semente” para considerar o coaching e ele se comprometeu totalmente com a ideia depois de ser entrevistado pelo Toronto Raptors para um cargo de treinador em maio de 2023.

“Foi realmente depois de ser entrevistado para o cargo em Toronto no ano passado que eu soube que queria ser técnico da NBA”, disse Redick. “E então, no ano passado, passei muito tempo conversando com treinadores, conversando com GMs, escolhendo seus cérebros. … Eu simplesmente senti que era isso que eu deveria estar fazendo.”

Seu podcast com James, que estreou no final de março, será encerrado.

“Por enquanto, e espero que seja por muito, muito tempo, estou excomungado do espaço de conteúdo”, disse Redick. “Portanto, não haverá podcast… por enquanto, terminei o podcasting.”

James, de 39 anos, a quem Redick se referiu como “amigo”, manteve distância durante o processo de entrevista.

“Ele não deu nenhum conselho”, disse Redick. “LeBron e eu não conversamos sobre o trabalho no Lakers até a tarde de quinta-feira, cerca de 30 minutos depois que me ofereceram o emprego. E isso foi muito intencional de ambas as partes.”

James tem até 29 de junho para optar pelo último ano de seu contrato com o Lakers ou se tornar um agente livre irrestrito. LA está empenhada em recontratar James e ofereceria o contrato máximo de três anos para o qual James é elegível para levá-lo até sua 24ª temporada na liga, disseram fontes à ESPN.

Pelinka disse que James “apoiou” a busca dos Lakers, mas “optou por não se envolver muito”. O pivô dos Lakers, Anthony Davis, “optou por se envolver muito”, no entanto, de acordo com Pelinka, estava “muito animado” com a contratação de Redick.

Quanto à forma como Redick treinará as duas estrelas de Los Angeles, ele disse que planejava fazer com que James – vindo de uma temporada em que ele acertou 41%, o melhor da carreira, além do arco – arremessasse mais 3s e fizesse com que Davis controlasse mais o ofensa.

“Uma das coisas que mencionei com ele é apenas a ideia dele como um centro”, disse Redick. “Há um monte de caras na 5ª posição na NBA que operam dessa forma. Não sei se ele foi usado dessa forma e maximizou todas as suas habilidades.”

Nem Davis nem James estiveram presentes na entrevista coletiva introdutória de Redick, mas alguns jogadores do Lakers estiveram, incluindo Spencer Dinwiddie, Gabe Vincent, Christian Wood, Colin Castleton e Maxwell Lewis.

Redick disse que não seriam apenas Davis e James que levariam o Lakers de volta a um ponto em que pudessem somar seus 17 títulos, mas sim a força de seu grupo – apontando para o sucesso que Boston Celtics, Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks e o Indiana Pacers teve na pós-temporada nesta primavera.

Redick disse que as expectativas de campeonato para o Lakers na próxima temporada são “razoáveis”, apesar do time ter saído de uma campanha em que terminou como sétimo colocado na Conferência Oeste e perdeu em cinco jogos para o Denver Nuggets na primeira rodada.

“Não vejo o elenco atual como algo muito distante de um time com calibre de campeão”, acrescentou.

Depois de se antecipar à sua falta de experiência como treinador antes que qualquer repórter questionasse, Redick foi questionado se havia algum “equívoco” sobre ele que ele percebeu na cobertura de sua candidatura e que gostaria de esclarecer.

“Eu realmente não dou a mínima”, disse Redick. “Tipo, honestamente, quero treinar o Lakers. Quero treinar o time. Não quero dissipar nada. Quero me tornar um grande treinador na NBA. E quero ganhar campeonatos. E quero meu jogadores para maximizar suas carreiras é tudo que me importa.