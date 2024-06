Joaquim Valente teria terminado com Gisele Bündchen após Tom Brady assar

TO Netflix Roast of Tom Brady foi um dos eventos mais transmitidos do ano, mas o impacto que está tendo na vida de Tom Brady pode não valer a pena. Logo após o assado, o próprio Brady expressou o quanto se arrependeu de ter feito o assado porque não imaginava o quanto seus filhos seriam afetados por isso. Essencialmente, um assado consiste em comediantes pulando no palco para intimidar as celebridades e o mundo ao seu redor. É verdade que é uma grande atração de bilheteria para a comédia, mas Tom agora sabe os efeitos negativos que isso está causando em sua família. A última vítima disso é a mãe de seus filhos, a supermodelo Gisele Bündchen. De acordo com um relatório recente, as coisas não vão bem para ela depois do assado.

O abraço chamativo de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

Joaquim Valente termina com Gisele Bündchen

Já foi relatado que Joaquim Valente foi quem ficou com medo e não está mais namorando Gisele Bündchen. Ela começou a namorar Valente depois que se divorciou de Tom Brady, embora rumores sobre o polêmico relacionamento com seu ex-instrutor de jiu-jitsu ainda corram soltos. Esses rumores são a principal razão pela qual o assado de Tom Brady foi tão insuportável para o Homem brasileiro. Segundo reportagem recente da In-touch Weekly, Valente foi quem encerrou o relacionamento logo após o assado devido à pressão que sentiu.

Valente não está acostumado a ser o centro das atenções, todo o calvário tem sido um pouco demais para ele suportar. Assim que Valente percebeu que faria parte de uma eterna piada, foi nesse exato momento que percebeu que o relacionamento com Gisele Bündchen estava fadado ao fracasso. A reportagem afirma que Gisele Bündchen considera Tom Brady responsável por seu rompimento. No fundo, dizer sim ao assado fez de Joaquim Valente um alvo instantâneo para todos. Brady é uma das pessoas mais famosas da história da humanidade, isso foi apenas um dano colateral. Tudo isso nos faz pensar se Brady disse sim com isso em mente.