Joe Biden falha no debate sobre Trump, os democratas estão em pânico

Donald Trump dar Joe Biden se enfrentaram no primeiro debate presidencial de 2024 na noite de quinta-feira em Atlanta, Geórgia – e, pela maioria das medidas, o candidato republicano venceu… ou talvez mais precisamente… o atual presidente perdeu.

Durante a tensa disputa de 90 minutos, os dois candidatos subiram ao palco nos pódios respondendo a perguntas dos apresentadores da CNN Dana Bash dar Jake Tapper no estúdio do campus Techwood Turner da rede.

Desde o início, Biden saiu dos portões lutando para responder a uma pergunta sobre a inflação com sua voz rouca quase inaudível enquanto dava uma resposta incoerente. Mais tarde, seu acampamento disse à imprensa que Joe estava resfriado.

Em outros momentos do debate, o 46º presidente ficou paralisado com uma expressão vazia no rosto. Ele também confundiu as palavras, dizendo que a certa altura havia mil trilionários em vez de bilionários, mas rapidamente se corrigiu.

Talvez o momento mais embaraçoso tenha ocorrido quando Biden estava falando sobre saúde e perdeu completamente a linha de pensamento. Ele olhou para baixo e parou de falar antes de Tapper passar para Trump.



Mas nem tudo foram más notícias para Biden, que deu algumas críticas ao rotular Trump de criminoso condenado depois de ter sido considerado culpado em seu caso de dinheiro secreto em Manhattan.

Biden também acusou Trump de dormir com uma estrela pornô Daniels tempestuoso enquanto sua esposa estava grávida. Trunfo negou ter feito sexo com Daniels.

Biden criticou Trump por suas ações em 6 de janeiro e por supostamente chamar os soldados que morreram em combate de “otários e perdedores”.

Quanto ao 45º presidente, Trump teve uma noite sólida em termos de estilo, com a pressão sobre Biden com sua bravata. Ao longo do debate, Trump foi estranhamente controlado emocionalmente – nunca explodindo.

É claro que Trump mentiu bastante, alegando falsamente que os democratas querem o aborto até e depois do nascimento. Ele também deturpou o que aconteceu em 6 de janeiro, afirmando que um pequeno número de pessoas atacou o Capitólio e foi escoltado para dentro pela polícia. De acordo com verificadores de factos, houve muitos outros casos em que Trump mentiu ou disse meias verdades.

Depois de tudo o que foi dito e feito, a maioria dos especialistas da televisão e dos americanos em geral sentiram que Trump fugiu com a vitória e Joe caiu e queimou, principalmente por causa da sua velhice e acuidade mental.

Na verdade, os âncoras da MSNBC e da CNN disseram que, enquanto estavam no ar, recebiam mensagens de texto em pânico de líderes do Partido Democrata, alarmados com o péssimo desempenho de Joe.



O maior problema que cria… muitos democratas de alto escalão estão convencidos de que os americanos agora não têm confiança de que Biden está preparado para assumir um segundo mandato, e agora se fala sobre quem abordará Biden para se afastar.

Entre aqueles que esperam nos bastidores… Gavin Newsom, Gretchen Whitmer, Wes Moore dar Josh Shapiro.