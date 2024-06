Joey Bosa, do Chargers: Seria ‘legal’ jogar com o irmão Nick

COSTA MESA, Califórnia – O linebacker externo do Chargers Joey Bosa, que sofreu uma redução salarial para permanecer no time nesta temporada e foi alvo de rumores comerciais fora da temporada, disse que conversou sobre jogar com seu irmão, Nick, o San Francisco OLB All-Pro do 49ers, embora nunca tenham levado isso a sério.

“Seria legal em algum momento”, disse ele. “Sempre pensei em ser alguém que jogaria aqui e se aposentaria aqui, o que acho que poucas pessoas fazem em um time, e acho que seria uma coisa legal de se realizar, mas nunca se sabe. este ano primeiro.”

Bosa tinha dois anos restantes em uma extensão de contrato de cinco anos no valor de US$ 135 milhões que ele assinou em 2020. Ele era visto como um potencial corte ou candidato comercial para os Chargers com limite salarial nesta entressafra, mas reestruturou seu acordo em março para permanecer com eles. Ele tem um salário-base garantido de US$ 8 milhões nesta temporada e nenhum dinheiro garantido em 2025, potencialmente tornando esta sua última temporada em Los Angeles.

Escolhas dos editores

“Quero vencer. Quero estar neste time. Quero outra chance com os caras desta sala, especialmente Khalil [Mack]”, disse Bosa. “E vencer jogos de futebol é mais importante para mim agora do que ganhar algum dinheiro extra.

“Então acho que temos uma grande oportunidade aqui, e quem sabe, talvez eu tenha um ótimo ano este ano, e então as coisas podem mudar no futuro.”

Bosa disputou apenas 14 partidas nas últimas duas temporadas, perdendo tempo devido a lesões nos tendões da coxa, pés e dedos dos pés. A frustração dessas lesões ficou evidente quando Bosa deixou o campo aos prantos depois de torcer o pé na derrota na semana 11 para o Green Bay Packers na temporada passada, que o deixou fora dos gramados pelo resto do ano. Bosa tentou se recuperar da lesão no final da temporada, mas torceu outra parte do pé no treino, disse ele.

Bosa evitou uma cirurgia no pé, mas disse que fez uma cirurgia no dedo fora da temporada devido a uma lesão separada que ele não especificou.

“Meu pé está ótimo. Dedo do pé está bom. O tendão da coxa está bom. Quer dizer, havia uma lista de coisas no ano passado, minha mão, então todas essas coisas estão boas”, disse Bosa. “É bom estar se sentindo melhor entrando no 9º ano do que desde talvez cinco, seis anos atrás.

“Eu disse que tenho me sentido ótimo nos últimos dois anos. Desta vez é real, mas obviamente tudo pode acontecer, mas é divertido sentir-se realmente confiante em seu corpo e ser capaz de atuar.”

Quando saudável, Bosa ainda é um dos melhores da liga, como mostrou na vitória dos Chargers sobre os Jets na semana 9 da temporada passada, onde teve 2,5 sacks e um fumble forçado. Ele está ansioso para mostrar suas habilidades durante o campo de treinamento no próximo mês, quando enfrentará o novato do primeiro turno do Chargers, Joe Alt.

“Vou precisar bater nele um pouco no acampamento para que ele esteja pronto”, brincou Bosa. “Veremos em algumas semanas, quando eu colocar um capacete em seu queixo, como ele se comportará.”