Joey Chestnut enfrentará Takeru Kobayashi na batalha de cachorro-quente do Dia do Trabalho

Joey Chestnut e Takeru Kobayashi – os melhores do mundo da alimentação competitiva – estão prontos para comer na mesma arena pela primeira vez desde 2009.

Os dois ícones gastronômicos, que ganharam 22 Cintos de Mostarda no Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest, se enfrentarão em uma batalha de cachorro-quente só de carne bovina no dia 2 de setembro, em um evento a ser transmitido pela Netflix.

O local do evento ainda não foi definido.

Escolhas dos editores

Kobayashi, que anunciou sua aposentadoria da alimentação competitiva devido a problemas de saúde no mês passado, venceu o concurso anual Nathan’s em 4 de julho de 2001 a 2006, aumentando seu total de cachorros-quentes e pães consumidos de 50 no início da corrida para 63 em 2007, quando Chestnut conquistou seu primeiro título com 66.

“Para mim, a aposentadoria só acontecerá depois que eu o derrubar pela última vez”, disse Kobayashi em um comunicado. “Essa rivalidade vem fermentando há muito tempo. Competir contra Joey ao vivo na Netflix significa que fãs de todo o mundo podem me ver nocauteá-lo.”

Chestnut venceu o evento Nathan’s 16 vezes, incluindo as últimas oito, e detém o recorde de 76 cachorros-quentes e pãezinhos comidos em 10 minutos. Ele não competirá este ano, no entanto, devido a uma “disposição de exclusividade de cachorro-quente” da Major League Eating, depois que Chestnut escolheu representar outra marca de cachorro-quente.

Chestnut e Kobayashi empataram na competição de 2008 com 59 cachorros-quentes consumidos em 10 minutos, mas Chestnut venceu um “comer fora” no qual engoliu mais cinco em 50 segundos – 7 segundos mais rápido que Kobayashi.

“Ao longo de todos os meus anos na alimentação competitiva, Kobayashi se destacou como meu rival mais feroz”, disse Chestnut, que detém 55 recordes mundiais de alimentação, em um comunicado. “Competir contra ele me impulsionou a ser muito melhor. Eu sei que os fãs esperaram muito tempo por outro capítulo de nossa rivalidade e mal posso esperar pelo nosso grande confronto ao vivo na Netflix! É hora de dar às pessoas o que elas querem !”