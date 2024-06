Jogadores da Ucrânia lembram o mundo da guerra antes da Euro 2024

Treze jogadores da seleção ucraniana produziram um vídeo na quinta-feira, antes de sua aparição na Euro 2024, apresentando imagens da destruição e das dificuldades durante a guerra em suas cidades natais, 27 meses após a invasão em grande escala da Rússia.

“Nossas cidades adorariam sediar o Euro. Neste momento, elas não estão lutando por um torneio, mas por sua liberdade”, é a mensagem que aparece na tela durante o vídeo de 90 segundos divulgado no aplicativo de mensagens Telegram.

O vídeo mostra casas reduzidas a escombros, edifícios incendiados ou enegrecidos por ataques aéreos e equipes de emergência abrindo caminho cautelosamente em meio a pilhas de destroços.

“Meu nome é Mykola Shaparenko e sou de Velyka Novosilka, que foi completamente destruída pelos russos”, disse o jogador do Dínamo de Kiev, referindo-se à sua cidade natal, praticamente situada na linha de frente de 1.000 quilômetros que atravessa o leste e o sul da Ucrânia.

Maksym Talovierov e Anatoliy Trubin apresentam-se como naturais de Donetsk, uma cidade no leste da Ucrânia controlada pelas forças russas ou pelos seus representantes locais desde 2014, quando os separatistas tomaram grandes partes do leste.

“Neste momento, Makiivka, Saky e Donetsk estão temporariamente ocupadas”, diz Trubin, referindo-se às cidades natais de quatro jogadores.

“As nossas cidades adorariam acolher o EURO, mas estão a lutar pela liberdade!” 13 jogadores do NT da Ucrânia dirigem-se ao mundo antes do EURO. As suas cidades natais foram afectadas pela agressão russa – ou foram danificadas ou temporariamente ocupadas. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS — Associação Ucraniana de Futebol (@uafukraine) 13 de junho de 2024

Oleksandr Zinchenko apresenta-se como jogador do Arsenal de Londres e identifica a sua cidade natal como Radomyshl, a oeste da capital Kiev, num cenário de explosões e edifícios incendiados.

Zinchenko fez parte da seleção ucraniana que chegou às quartas de final do Euro há três anos. Esse foi o último verão europeu antes do ataque russo.

Este torneio é “100%” diferente e especial, disse Zinchenko aos repórteres antes do torneio.

“Ainda há pessoas a morrer sem motivo e temos de nos manter unidos”, disse, sublinhando que o que os jogadores viveram não se compara aos combatentes na linha da frente e às suas famílias.

“Para eles é muito difícil, para nós é obviamente uma motivação extra. Todos sabemos quem está atrás de nós. Precisamos de mostrar o nosso melhor desempenho.”

Os jogadores da Ucrânia se alinham para um amistoso contra a Alemanha antes do Campeonato Europeu. Markus Gilliar – GES Sportfoto/Getty Images

Várias cidades ucranianas, incluindo Donetsk, co-organizaram o Euro 2012 ao lado da vizinha Polónia.

A seleção ucraniana abre sua campanha na Euro 2024 contra a Romênia, outro vizinho ocidental, na segunda-feira.

Mas a guerra é um assunto que a equipa da Ucrânia quer abordar e espera que o Euro 2024 assistido em todo o mundo ajude a colocá-lo no centro das atenções.

“Precisamos conversar sobre isso”, disse o técnico Serhiy Rebrov. “Sei que algumas pessoas estão cansadas com as notícias da guerra, mas continuamos a lutar e precisamos do seu apoio.”

“É muito importante que a Ucrânia esteja representada no Euro porque nós, todos os ucranianos, queremos estar [the] Família europeia”, disse a antiga estrela da selecção nacional, que também jogou em Inglaterra e na Rússia, e treinou na Hungria. “Na guerra estamos a lutar por toda a Europa.”

Informações da Reuters e da Associated Press contribuíram para este relatório.