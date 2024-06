Jogo da Euro 2024 em Portugal interrompido por torcedores de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo foi o centro das atenções na vitória de Portugal sobre a Turquia no Euro 2024. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

A vitória de Portugal no Grupo F da Euro 2024 contra a Turquia, em Dortmund, no sábado, foi interrompida quatro vezes por torcedores que correram para o campo para tirar selfies com Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, que agora joga em seu clube de futebol na Arábia Saudita com o Al Nassr, sorriu e posou para uma foto com um menino que escapou da segurança e correu para a superfície de jogo aos 70 minutos.

A criança, de cerca de 10 anos, foi abraçada por Ronaldo antes de fugir dos seguranças até não conseguir escapar das atenções na lateral do campo.

Quando ele estava sendo levado, os comissários e substitutos na linha lateral deram tapinhas na cabeça do menino e a multidão dentro do estádio aplaudiu enquanto ele acenava enquanto era levado embora.

Um adolescente tentou repetir a façanha 15 minutos depois, mas o capitão de Portugal, Ronaldo, jogou os braços para o alto e acenou para que ele se afastasse antes que a segurança impedisse o jovem de alcançar o ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United.

Em ambas as ocasiões, o árbitro alemão Felix Zwayer foi obrigado a atrasar o jogo até que os jovens fossem retirados do relvado.

Mais dois torcedores, desta vez homens adultos, entraram em campo nos acréscimos e se dirigiram em direção a Ronaldo com seus telefones antes de serem parados pelos seguranças.

E, finalmente, um quinto torcedor repetiu o truque assim que soou o apito final, sem interromper o jogo, mas mesmo assim entrando em campo.

Os incidentes desencadearão uma investigação disciplinar automática por parte da UEFA sobre a segurança dentro do estádio, que provavelmente receberá o jogo das oitavas de final da Alemanha e também uma semifinal no final do torneio.