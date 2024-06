Jogos da Premier League 2024-25: Chelsea-Man City abre o mandato

A Premier League anunciou o calendário de jogos para a temporada 2024-25 na terça-feira, com o atual campeão Manchester City iniciando a defesa do título em Stamford Bridge contra o Chelsea, naquele que será o primeiro jogo de Enzo Maresca pelo clube do oeste de Londres.

O primeiro confronto entre os dois primeiros colocados da temporada passada, City e Arsenal, acontece no dia 21 de setembro, no Etihad Stadium, enquanto o jogo de volta, nos Emirados, é no dia 1º de fevereiro.

O Manchester United enfrenta o City no Etihad em 14 de dezembro e em 5 de abril em Old Trafford, enquanto o United vai a Anfield para enfrentar o Liverpool em 4 de janeiro, depois de recebê-los apenas no terceiro jogo da temporada, em 31 de agosto.

A gestão de Arne Slot no Liverpool começa com uma viagem ao Portman Road, em Ipswich Town, que receberá o futebol da Premier League pela primeira vez desde que foi rebaixado em 2002.

O Man City conquistou o título da Premier League de 2023-24. Imagens de Michael Regan/Getty

A vida na primeira divisão não fica muito mais fácil para a equipe de Kieran McKenna, que se dirige ao Etihad para seu primeiro jogo fora de casa, no dia 24 de agosto.

Os times promovidos Leicester City e Southampton começam suas temporadas com o Tottenham Hotspur em casa e uma viagem ao Newcastle United, respectivamente.

O City de Guardiola busca o quinto título consecutivo sem precedentes em 2024-25, depois de vencer a liga em seis das últimas sete temporadas.

Enquanto isso, o Arsenal de Mikel Arteta busca o primeiro título desde a temporada dos “Invencíveis” de 2003-04.