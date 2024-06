Jogos da Premier League: quando serão os maiores jogos de 2024-25?

A Euro 2024 acaba de começar na Alemanha e a Copa América está prestes a começar nos Estados Unidos no final desta semana, mas é hora de voltar temporariamente o foco para a ação dos clubes, porque a lista de jogos da Premier League para a temporada 2024-25 foi lançado.

Será que o Manchester City conquistará o quinto título consecutivo (se o culminar da sua luta para anular 115 acusações de irregularidades financeiras por parte da Premier League não destruir essas esperanças), ou será que Mikel Arteta pode liderar o Arsenal no passo final para vencer a liga? depois de terminar como vice-campeão nas últimas duas temporadas?

Como será o desempenho de Arne Slot como técnico do Liverpool após a saída de Jürgen Klopp? Será que Erik ten Hag conseguirá aproveitar ao máximo seu alívio inesperado no Manchester United, provando que é o técnico que levará o clube ao topo do futebol inglês?

Abertura dos jogos do fim de semana 16 de agosto 20:00 Man United x Fulham 17 de agosto 12h30 Ipswich x Liverpool 17 de agosto 15:00 Arsenal x Lobos 17 de agosto 15:00 Everton x Brighton 17 de agosto 15:00 Newcastle x Southampton 17 de agosto 15:00 Nottm Forest x Bournemouth 17 de agosto 17:30 West Ham x Aston Villa 18 de agosto 14:00 Brentford x Crystal Palace 18 de agosto 16h30 Chelsea x Manchester City 19 de agosto 20:00 Leicester x Tottenham

O Chelsea está sob nova gestão com Enzo Maresca, que chega do Leicester City depois de levar o clube ao título do campeonato, enquanto Ange Postecoglou deverá dar continuidade a uma primeira temporada promissora no Tottenham Hotspur. Mas com Newcastle United e Aston Villa perturbando a ordem estabelecida ao se classificarem para a Liga dos Campeões nas últimas duas temporadas, haverá outro time surpresa entre os quatro primeiros?

Estas perguntas e muitas outras serão respondidas nos próximos meses, mas o desenrolar do calendário de jogos oferece as primeiras pistas importantes. Aqui estão os destaques da lista de jogos da Premier League de 2024-25.

Nota do editor: as datas estão sujeitas a alterações assim que as partidas forem selecionadas para transmissão nacional ao vivo

Começo difícil para Slot

Arne Slot experimentará pela primeira vez a maior rivalidade do futebol inglês menos de um mês em seu novo emprego no Liverpool, quando levar seu time para o Manchester United em 31 de agosto.

Os primeiros seis jogos do Liverpool Sábado, 17 de agosto 12h30 Ipswich (a) Sábado, 24 de agosto 15:00 Brentford (H) Sábado, 31 de agosto 15:00 Homem Unido (a) Sábado, 14 de setembro 15:00 Floresta (H) Sábado, 21 de setembro 15:00 Bournemouth (H) Sábado, 28 de setembro 15:00 Lobos (a) Jornadas diferentes de 17 de agosto estão sujeitas a alterações

Embora os nove anos de Jürgen Klopp em Anfield tenham sido definidos pela rivalidade de seu time com o Manchester City de Pep Guardiola – o primeiro confronto do Liverpool com o City acontece em Anfield, em 30 de novembro – é o encontro com o United que é historicamente o maior no calendário da Premier League. e o jogo que ambos os grupos de adeptos consideram como o jogo que não devem perder. Para adicionar um tempero extra ao confronto, Slot enfrentará o técnico do United, Erik ten Hag, para renovar a rivalidade Feyenoord-Ajax e passar do maior jogo da Eredivisie para o da Premier League.

O primeiro jogo de Slot como técnico do Liverpool será uma viagem ao recém-promovido Ipswich Town em 17 de agosto, seguido por sua estreia em Anfield contra o Brentford em 24 de agosto, antes da viagem a Old Trafford. E se ele conseguir lutar pelo título em sua primeira temporada como técnico, o Liverpool terá que fazer isso da maneira mais difícil, enfrentando Tottenham, Chelsea e Arsenal nos últimos cinco jogos.

Confronto do Titanic em Stamford Bridge no fim de semana de estreia

Enzo Maresca foi considerado um mini-Pep Guardiola devido ao estilo de jogo que introduziu no Leicester antes de levar os Foxes à promoção do campeonato na temporada passada (a semelhança física do italiano com o técnico do Manchester City e o tempo que passou como um técnico da Etihad, são outros fatores na comparação.)

Os primeiros seis jogos do Chelsea Dom, 18 de agosto 16h30 Cidade do Homem (H) Sábado, 24 de agosto 15:00 Lobos (a) Sábado, 31 de agosto 15:00 Palácio (H) Sábado, 14 de setembro 15:00 Bournemouth (a) Sábado, 21 de setembro 15:00 West Ham(a) Sábado, 28 de setembro 15:00 Brighton (H) Jornadas diferentes de 18 de agosto estão sujeitas a alterações

Mas depois de ser contratado para substituir Mauricio Pochettino como técnico do Chelsea no mês passado, Maresca agora tem uma oportunidade instantânea de se comparar a Guardiola, enfrentando seu antigo técnico em sua primeira partida oficial pelo Chelsea, em 18 de agosto.

Chelsea x City em Stamford Bridge é um confronto de bilheteria sempre que é disputado, e na temporada passada fez jus ao faturamento, com os dois times empatando em 4-4. Portanto, o encontro dos Blues no fim de semana de abertura é um evento de destaque para o lançamento da nova temporada, mesmo que seja um jogo que nenhum dos lados teria escolhido para iniciar a campanha.

jogar 1:34 Ogden: O Arsenal teve um início de temporada de pesadelo na Premier League Mark Ogden acredita que o Arsenal teve um dos inícios mais difíceis da nova temporada da Premier League.

Arsenal teve início mais difícil

Sim, cada equipe joga 38 partidas e cada clube joga entre si duas vezes, então que diferença faz quando jogam?

Os primeiros seis jogos do Arsenal Sábado, 17 de agosto 15:00 Lobos (H) Sábado, 24 de agosto 15:00 Aston Villa (a) Sábado, 31 de agosto 15:00 Brighton (H) Sábado, 14 de setembro 15:00 Tottenham(a) Sábado, 21 de setembro 15:00 Cidade do Homem (a) Sábado, 28 de setembro 15:00 Leicester (H) Jornadas diferentes de 17 de agosto estão sujeitas a alterações

Tente dizer isso ao técnico do Arsenal, Mikel Arteta, depois do difícil início de temporada que os Gunners enfrentaram. O Arsenal enfrentará viagens a dois clubes da Liga dos Campeões – Aston Villa (24 de agosto) e Manchester City (21 de setembro) – e ao rival do norte de Londres, Tottenham (14 de setembro), em seus primeiros seis jogos da temporada.

Geralmente é no final da temporada, quando os nervos começam a se desgastar durante a disputa, que o Arsenal vacilou nos últimos anos, mas o início desta campanha será um duro teste às credenciais dos Gunners. Com o City provando ser implacavelmente consistente durante as quatro temporadas consecutivas de conquista do título, qualquer rival simplesmente precisa fazer um começo forte para ter a chance de derrubar a equipe de Guardiola.

Portanto, o desafio já está definido para o Arsenal superar o pesadelo que começou e usá-lo como trampolim para o sucesso.

jogar 1:28 O Manchester United terá o início mais fácil na Premier League na próxima temporada? Mark Ogden acredita que a sorte de Erik ten Hag pode estar mudando, já que o Man United teve jogos iniciais favoráveis.

Ten Hag e Man United ficarão felizes

Talvez a sorte de Erik ten Hag como técnico do Manchester United esteja começando a mudar. A equipe de Ten Hag encerrou uma temporada até então sombria em 2023-24 ao derrotar o Manchester City na final da FA Cup, e eles tiveram, sem dúvida, o início de temporada mais suave dos grandes clubes.

Os primeiros seis jogos do Man United Dom, 16 de agosto 20:00 Fulham (H) Sábado, 24 de agosto 15:00 Brighton (a) Sábado, 31 de agosto 15:00 Liverpool (H) Sábado, 14 de setembro 15:00 Southampton (a) Sábado, 21 de setembro 15:00 Palácio (a) Sábado, 28 de setembro 15:00 Tottenham (H) Jornadas exceto 16 de agosto estão sujeitas a alterações

O confronto do United em Old Trafford contra o Liverpool, em 31 de agosto, é claramente um jogo difícil e que se mostrou imprevisível nas últimas temporadas. Mas, fora esse jogo, os primeiros seis jogos do United deverão dar a Ten Hag a confiança de que a sua equipa pode começar bem.

O United estreia em casa contra o Fulham no dia 16 de agosto – a abertura da temporada na noite de sexta-feira – antes de 10 dias depois viajar para Brighton & Hove Albion, que recentemente nomeou o técnico mais jovem de todos os tempos da Premier League, 31 anos. velho Fabian Hurzeler. Depois do jogo com o Liverpool, o United enfrentará jogos consecutivos fora de casa contra o promovido Southampton e o Crystal Palace, onde perdeu por 4 a 0 na temporada passada, antes de jogar em casa com o Tottenham em 28 de setembro.

As coisas ficam mais difíceis para o United em dezembro, quando enfrentam Arsenal, Manchester City e Newcastle, mas se conseguirem começar bem e desenvolver algum impulso, esse mês pode não parecer tão assustador.

jogar 1:23 Por que o desentendimento do Man City é uma ‘má notícia’ para o resto da Premier League Mark Ogden reage aos últimos seis jogos do Manchester City na temporada da Premier League.

A disputa pelo título favorece o Man City

Há uma grande ressalva aqui porque ninguém sabe se o Manchester City estará na corrida pelo título até o final da temporada ou se será prejudicado por uma dedução de pontos após o resultado da batalha contra seus 115 jogadores. Mas de uma perspectiva puramente futebolística, se o City se dirige para os últimos seis jogos com o título ainda em vista, a Premier League pode muito bem entregar-lhe o troféu mais uma vez.

Os primeiros seis jogos do Man City Sábado, 18 de agosto 16h30 Chelsea (a) Sábado, 24 de agosto 15:00 Ipswich (H) Sábado, 31 de agosto 15:00 West Ham(a) Sábado, 14 de setembro 15:00 Brentford (H) Sábado, 21 de setembro 15:00 Arsenal (H) Sábado, 28 de setembro 15:00 Newcastle (a) Jornadas diferentes de 18 de agosto estão sujeitas a alterações

Enquanto o Liverpool enfrenta jogos contra o Spurs, Arsenal e Chelsea em seu confronto e o Arsenal tem que levar em consideração jogos contra Liverpool e Newcastle, o último jogo do City contra um time tradicional dos Big Six será quando eles viajarem para o Man United em 5 de abril. Em seis jogos, o City enfrenta Everton (A), Aston Villa (H), Wolverhampton Wanderers (H), Southampton (A) e Bournemouth (H) antes de terminar a temporada no Fulham.

Nenhum jogo da Premier League é fácil e a maioria é imprevisível, mas o City tem enfrentado desentendimentos nos últimos anos e os últimos seis jogos não parecem perturbar a equipa de Guardiola.

Quando são os maiores jogos?

Os grandes jogos começam no fim de semana de abertura – Chelsea x Man City – e continuam durante toda a temporada, mas alguns jogos são maiores que outros e exigem uma grande caneta vermelha para marcá-los.

JOGOS DO CLUBE 2024-25

O Man United contra o Liverpool em Old Trafford, em 31 de agosto, é o maior que pode acontecer, enquanto o primeiro derby do norte de Londres será em 14 de setembro.

City e Arsenal têm sido os dois primeiros nas últimas duas temporadas, então seus encontros são os jogos que podem decidir o título – o primeiro encontro será no Etihad, em 21 de setembro, com o jogo de volta, nos Emirados, marcado para fevereiro. 1.

A rivalidade do Liverpool com o City se tornou o clássico da era moderna e os dois times se enfrentam em Anfield no dia 30 de novembro, antes de se enfrentarem novamente no Etihad no dia 22 de fevereiro.

E se o United conseguir tirar partido do seu início promissor, o derby de Manchester poderá voltar a ser um jogo importante. O United viaja para o City em 14 de dezembro, antes de receber o time de Pep Guardiola em Old Trafford, em 5 de abril.

Onde será levantado o troféu da Premier League?

OK, ainda há um longo caminho a percorrer até ao último dia da temporada, mas com uma bola ainda por chutar ainda podemos sonhar com uma variedade de equipas erguendo o troféu da Premier League.

Se o City vencer novamente, Craven Cottage poderá sediar uma festa do título nas margens do Rio Tâmisa, quando a equipe de Pep Guardiola visitar o último dia. A tentativa do Arsenal de ter sorte pela terceira vez na tentativa de conquistar o título do City termina com um jogo em Southampton, enquanto o Liverpool encerra a temporada contra o Crystal Palace em Anfield.

Quanto ao Manchester United, a conquista do título parece um pouco distante, mas Old Trafford ainda pode esperar ser novamente o palco da apresentação do título, com a visita do Aston Villa no último dia. Mas será o Villa do United ou do Unai Emery, qualificado para a Liga dos Campeões, que irá para o último jogo da temporada com as esperanças de título intactas?

Começaremos a descobrir quando, com os torneios deste verão já uma memória distante, tudo começará no dia 16 de agosto.