JoJo Siwa rói as unhas enquanto dirige um Lamborghini fácil de localizar

JoJo Siwa tem um péssimo hábito e, aparentemente, não se importa com quem sabe disso… porque enquanto ela se atormentava, ela garantiu que fosse fácil para seus fãs identificá-la.

Confira… você pensaria que a cantora pulou uma refeição pelo jeito que ela estava mastigando agressivamente a unha enquanto viajava por uma rodovia de Los Angeles. JoJo até olhou duas vezes para ter certeza de que estava satisfeita com a manicure improvisada.

Desculpe, amantes de carros exóticos, mas sim… esse É um Lamborghini Urus decorado com trajes JoJo completos!

É interessante que a ex-aluna de “Dance Moms” não esteja se esquivando dos holofotes depois de ser criticada no início deste ano por corajosamente afirmar que inventou o “pop gay” … depois de lançar seu novo hino, “Karma”.

Embora, mais tarde, ela voltou atrás na reivindicação enquanto conversava conosco… observando que ela não tinha a intenção de desprezar as lendas LGBTQ + – incluindo Madona , Elton John dar Freddie Mercury .

Ela nos disse na época… “Definitivamente não sou a inventora do pop gay, com certeza não. Mas quero contribuir para torná-lo maior do que já é. Quero chamar mais atenção para isso. .”