Jonathan Majors faz discurso choroso no Impact Awards de 2024

Jonathan Majors foi homenageado na noite de sexta-feira no Impact Awards por sua perseverança depois de ser condenado por agressão doméstica no ano passado – e o ator fez um comovente discurso de aceitação.

Majors chegou ao quarto “Hollywood Unlocked Impact Awards 2024” anual em Bev Hills com sua namorada atriz, Meagan Good, e uma série de outras celebridades, incluindo Tiffany Haddish , cartão b dar Sharon stone .

Quando palestrante motivacional Iyanla Vanzant chamou-o ao palco para receber seu “Prêmio Perseverança”, Majors levantou-se diante do microfone e dirigiu-se à multidão repleta de estrelas por mais de 15 minutos.

Sufocando as lágrimas, Majors disse: “Sou imperfeito. Tenho deficiências – eu as reconheço.” Ele então definiu “perseverança”, que é “persistência em fazer algo apesar da dificuldade ou atraso”.

Ele também admitiu que “o Deus a quem sirvo me colocou em uma posição em que tive que incorporar essa palavra mais do que desejava ou queria”.

O TMZ obteve o vídeo do discurso emocionado… mostrando o ator com os olhos marejados segurando seu troféu e agradecendo aos outros artistas na multidão, incluindo Good. Depois que Majors deixou o palco, Stone apareceu e deu-lhe apoio, dizendo ao público: “Isso realmente me tocou profundamente.”