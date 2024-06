Juiz fica do lado de Courtney Clenney por causa de evidências de laptop em julgamento de assassinato

O julgamento de assassinato da modelo OnlyFans Courtney Clenney não incluirá as principais evidências que os promotores obtiveram do iCloud de sua mãe… depois que um juiz de Miami-Dade decidiu a favor de sua equipe de defesa.

Juiz Laura Cruz anunciou sua decisão na quarta-feira, concluindo que os promotores violaram o privilégio advogado-cliente quando acessaram mensagens entre os pais de Courtney e seus advogados que estavam no ar. Débora Clemente conta iCloud.

Lembre-se, Courtney foi presa e acusada de Assassinato em 2º grau sobre o esfaqueamento fatal do namorado Christian Obumseli em abril de 2022. Seus pais – Kim e Deborah Clenney – foram posteriormente presos e acusados ​​de supostamente acessando o computador de Obumseli .

Segundo os promotores, as mensagens da família com os advogados envolviam a tentativa de adivinhar a senha do laptop de Obumseli.