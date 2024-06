Julia Louis-Dreyfus chama a postura de Jerry Seinfeld no PC de uma ‘bandeira vermelha’

A atriz sentou-se para uma entrevista com o New York Times publicado no sábado, onde perguntaram a ela sobre os comentários que seu amigo de longa data, Jerry Seinfeld, fez … quando ele criticou a “extrema esquerda” por arruinar a televisão cômica.

Louis-Dreyfus acrescenta: “Quando ouço pessoas começando a reclamar do politicamente correto – e entendo por que as pessoas podem recuar – mas para mim isso é um sinal de alerta, porque às vezes significa outra coisa. Acredito que estar ciente de certas sensibilidades não é uma coisa ruim. Não sei mais como dizer isso.”

Aliás… Julia é uma democrata bastante radical – até mesmo foi anfitriã do DNC para um evento há alguns anos, então faz sentido que ela não esteja chateada com todas as atitudes do PC em relação à comédia.