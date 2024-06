Justin Timberlake ainda planeja se apresentar em Chicago, apesar da prisão por DWI

Justin Timberlake não está evitando os holofotes após sua prisão por DWI – na verdade, ele está entrando nisso no final desta semana … porque ele está pronto para se apresentar na Windy City.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ… JT irá, de fato, se apresentar em Chicago a partir de sexta-feira – o que dá início a duas datas de turnê na cidade que estavam previamente agendadas. Fomos informados de que Justin tem toda a intenção de subir ao palco em Chi-Town para os shows de sexta e sábado.

Em outras palavras… JT fará seu show completo no United Center, e pelo que parece – será parecido com qualquer outro show que ele tem feito ultimamente… que tem sido elaborado.

Como vimos nas últimas semanas… Justin usou um palco flutuante que se move enquanto está no ar – com um JT suspenso em pé no topo e permanecendo fixo na estrutura. É muito legal.