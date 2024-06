Justin Timberlake avisa multidão de Miami ‘Tenha cuidado’ antes da apreensão do DWI

Reproduzir conteúdo de vídeo



Justin Timberlake recebeu conselhos sábios para uma de suas multidões de concertos apenas duas noites antes de sua prisão por DWI … e suas palavras de sabedoria poderiam ter sido úteis para ele em Sag Harbor.

O TMZ obteve um vídeo da parada da turnê de sábado de Justin em Miami, onde ele disse a uma casa lotada no Kaseya Center para “ter cuidado lá fora” – isso depois de bater um papo com o público e perguntar se havia algum single no prédio, de brincadeira. observando “a noite é uma criança”.

Confira… JT estava de bom humor no fim de semana passado enquanto se apresentava na Cidade Mágica – brincando com a multidão e eventualmente notando que teria que pedir perdão no dia seguinte (domingo)… o que é tão aconteceu de ser o Dia dos Pais.

Não está claro o que ele queria dizer – mas pelo que parece, ele estava brincando sobre aproveitar a noite de sábado… e ir à igreja no domingo para se arrepender de um crime, algo com o qual a maioria pode se identificar.

A multidão pareceu entender a piada e riu com ele… e foi então que ele começou a perguntar sobre as pessoas que estavam voando solo em seu show – passando a fazer piadas com eles também, e foi quando seu light- uma advertência sincera foi proferida.

Claro, pouco mais de 48 horas depois, na manhã de terça-feira… Justin foi preso por policiais nos Hamptons por supostamente dirigir embriagado. Então, não parece que JT seguiu seu próprio conselho… porque ele acabou tendo problemas.



18/06/24 Hamptons. com

Como relatamos… o ex-aluno do *NSYNC foi parado pela polícia depois que eles alegaram que ele explodiu uma placa de pare e foi visto desviando na estrada.

Justin supostamente disse à polícia que só tomou uma bebida e estava seguindo amigos para casa depois de jantar em um hotel chique … embora os policiais digam que ele cheirava a bebida e tinha olhos injetados, fala arrastada, etc.

O advogado do cantor, Eduardo Burke Jr.ele diz vou lutar vigorosamente as acusações… e Justin está planejando continuar sua turnê mundial Sexta e sábado no United Center em Chicago.

Será interessante ver o que ele tem a dizer à multidão sobre isso… se é que tem alguma coisa.