Justin Timberlake bem-vindo de volta ao hotel onde bebeu antes da apreensão do DWI

Justin Timberlake não está perdendo nenhum brilho nos Hamptons com sua prisão por DWI – o hotel chique onde ele bebeu antes de ser preso diz que os problemas legais do cantor não o impedirão de conseguir uma mesa ou um quarto.

Como informamos… JT estava jantando com amigos no The American Hotel em Sag Harbor, NY, na noite de segunda-feira, antes de chegar preso por supostamente dirigir bêbado. Ele disse à polícia que só tomou um martini antes de sentar ao volante.