Justin Timberlake faz o primeiro comentário público sobre a prisão por DWI em show em Chicago

Discurso completo de Justin Timberlake para a multidão no United Center em Chicago 21/06/24 #TFTWORLDTOUR

O cantor/ator subiu ao palco do United Center de Chicago para sua primeira apresentação de sua turnê mundial ‘Forget Tomorrow’ desde que foi preso na semana passada pelo DWI em Nova York.

Confira o vídeo… Justin estava em pé diante do microfone com um violão amarrado em seu corpo enquanto o público aplaudia.

Com um sorriso, Justin se dirigiu ao elefante na sala… dizendo: “Estivemos juntos em altos e baixos e em esquerdas e direitas, e foi uma semana difícil, mas você está aqui, e eu estou aqui e nada pode mudar este momento agora.”

Ele acrescentou: “Eu sei que às vezes sou difícil de amar, mas você continua me amando e eu te amo de volta, muito obrigado”.

Como informamos… JT foi preso na manhã de terça-feira em Sag Harbor, depois que a polícia o viu explodindo um sinal de pare e desviando entre as faixas enquanto estava ao volante de um BMW UT.

De acordo com documentos judiciais… JT disse à polícia que tomou apenas um coquetel no The American Hotel da cidade, mas ainda cheirava a álcool e exibia outros sinais de estar bêbado, como fala lenta.