Justin Timberlake não está ‘sob a influência’ no vídeo de concerto viral que ressurgiu

Justin Timberlake não estava embriagado ou sob influência de outra forma durante um show no mês passado – isso apesar da internet pensar que encontrou um clipe pegadinha … TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… um vídeo viral ressurgido que parece mostrar JT parecendo o que alguns sugeriram estar “sob influência” ou indisposto, está simplesmente sendo analisado demais por pessoas que procuram condenar injustamente o cara .

Nossas fontes dizem que JT está sempre focado e lúcido em todos os seus shows – incluindo todos aqueles em que ele se apresentou durante a turnê ultimamente – e o de maio não é exceção… apesar do que as pessoas *pensam* que veem nos shows. esta filmagem.

Discurso completo de Justin Timberlake para a multidão no United Center em Chicago 21/06/24 #TFTWORLDTOUR

O ex-aluno *NSYNC abordou o drama jurídico em seu show em Chicago no fim de semana passado, dizendo ao público… “Tem sido uma semana difícil, mas vocês estão aqui e eu estou aqui, e nada pode mudar este momento agora.”

Seu advogado indicou que planejam contestar a acusação, no entanto… com o advogado dizendo ao TMZ que planeja defender “vigorosamente” o cantor, que tem audiência no tribunal em 26 de julho.