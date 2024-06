Justin Timberlake não tem planos de reabilitação, concentrando-se na turnê

Como informamos, Justin não tem antecedentes de prisão e, quanto ao álcool – nossas fontes dizem que ele não tem histórico de consumo irresponsável, apesar de relatórios recentes sugerirem o contrário. Pessoas que passaram anos perto do cantor nos dizem que nunca souberam que ele tivesse problemas, e ele normalmente está no controle quando está em público.

Um outro fator no plano de jogo de Justin é que ele está no meio de uma turnê mundial, com a próxima parada chegando na sexta-feira no United Center de Chicago… e, como já dissemos, ele está subindo ao palco, conforme marcado. A turnê vai até o final do ano – indo para a Europa e depois voltando para os EUA – com apenas algumas pequenas pausas.