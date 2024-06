Justus Terry se torna o segundo 5 estrelas a se retirar da USC em 24 horas

A turma de recrutamento de 2025 da USC sofreu um segundo golpe massivo no espaço de 24 horas da manhã de quarta-feira, com a desativação do defensivo cinco estrelas Justus Terry.

“Meu recrutamento está aberto!! #Decommited”, escreveu Terry no X.

A decisão de Terry de reabrir seu recrutamento ocorre apenas um dia depois que o defensor cinco estrelas Isaiah Gibson retirou sua promessa verbal dos Trojans, arrancando dois dos três principais candidatos da próxima turma de Lincoln Riley, que anteriormente ocupava o terceiro lugar no ranking de equipes da ESPN. O principal candidato geral, Julian Lewis, continua comprometido com a USC após uma visita a Auburn no fim de semana passado.

Terry, um dos principais candidatos da Manchester High School da Geórgia, ocupa o 7º lugar no ESPN 300 de 2025 e é o segundo defensor de sua classe. O atacante de 1,80 metro e 270 libras inicialmente se comprometeu com a Geórgia em janeiro de 2023, antes de reabrir seu compromisso e fazer sua promessa verbal aos Trojans no início desta primavera. Terry visitou a Geórgia e o estado da Flórida nas últimas semanas e estava programado para uma visita à USC neste fim de semana.

Com a descomprometimento de Terry, os defensores restantes na classe dos Trojans incluem o safety Hylton Stubb (nº 94 na ESPN 300), o linebacker externo Matai Tagoa’i (nº 143), o lado defensivo Hayden Lowe (nº 272), o cornerback Trestin Castro (No. 31 cornerback no ranking da ESPN) e no lado defensivo Gus Cordova (no. 48 no lado defensivo).

Riley ainda tem talento definido para se juntar à sua defesa e pode adicionar mais em 2025. Mas ao perder as promessas de Gibson e Terry, o futuro da defesa da USC e de sua classe de 2025 está mais obscuro do que nunca.