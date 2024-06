Juventus contrata Thiago Motta como técnico após sucesso com o Bologna

A Juventus contratou Thiago Motta para substituir Massimiliano Allegri como seu técnico, anunciaram os gigantes italianos na quarta-feira.

“A Juventus tem o prazer de anunciar Thiago Motta como o novo técnico do time titular. O ítalo-brasileiro assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2027”, disse a Juventus em comunicado.

Allegri foi demitido por suas travessuras no final da vitória de seu time na final da Coppa Itália sobre o Atalanta, enquanto o Bologna confirmou antes do final da temporada da Série A que Motta não renovaria seu contrato com o clube.

“Estou muito feliz por começar um novo capítulo à frente de um grande clube como a Juventus”, disse Motta durante o anúncio da Juventus. “Agradeço aos proprietários e à administração, que podem ter certeza da minha ambição de manter a bandeira da Juventus hasteada e agradar os torcedores.”

Thiago Motta estará no banco da Juventus na próxima temporada. Agência de fotos de imagens / Getty Images

Motta, de 41 anos, ajudou o Bologna a garantir a Liga dos Campeões em sua segunda campanha pelo time do norte da Itália – a primeira vez que o faz desde 1964.

Antes de Bolonha, Motta guiou o Spezia à sobrevivência na Série A em 2021-22, embora sua primeira função gerencial no Gênova tenha terminado após apenas dois meses em 2020.

O ex-internacional italiano, nascido no Brasil, teve uma ilustre carreira de jogador no Barcelona, ​​​​Paris Saint-Germain e no rival da Juventus, Inter de Milão, com quem conquistou uma tripla histórica sob a gestão de José Mourinho em 2009-10.

O Bologna de Motta enfrentou a Juventus em seu penúltimo jogo da temporada da Série A, cedendo uma vantagem de três gols para o Bianconeri nos últimos 15 minutos, quando Paolo Montero assumiu o comando interino do clube de Turim, após a expulsão de Allegri.

O contrato de Allegri foi formalmente rescindido no início de junho por acordo mútuo.