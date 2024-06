Juventus e Lazio competem por Mason Greenwood, do Man United, diz fonte

A Lazio enfrenta a concorrência da Juventus pelo atacante do Manchester United, Mason Greenwood, disse uma fonte à ESPN.

Lazio e United iniciaram negociações sobre um acordo para Greenwood, que passou a última temporada emprestado ao Getafe.

A United espera concordar com uma taxa de cerca de £ 30 milhões (US$ 38,1 milhões), embora haja uma aceitação de que provavelmente teria que ser subsidiada com uma série de complementos baseados em desempenho.

A Lazio estava perto de contratar Greenwood por empréstimo há um ano, antes do Getafe intervir. O United, segundo uma fonte, preferiria negociar uma transferência permanente neste verão, em vez de concordar com outro empréstimo.

Mason Greenwood pode deixar o Manchester United definitivamente neste verão. Foto de Isabel Infantes/PA Images via Getty Images

Além da Lazio e da Juventus, o interesse pelo jogador de 22 anos também foi registrado por outros clubes da Série A, incluindo o Napoli. Também houve interesse de clubes de Espanha, Portugal e Alemanha.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Fontes disseram à ESPN que Greenwood e sua família estão abertos a outra mudança para o exterior enquanto ele continua a reconstruir sua carreira. O atacante não joga pelo United desde janeiro de 2022, após ser preso por suspeita de tentativa de estupro e agressão. O caso foi encerrado em fevereiro de 2023.

O novo coproprietário do United, Sir Jim Ratcliffe, sugeriu em fevereiro que a porta estava aberta para Greenwood reiniciar sua carreira em Old Trafford, mas embora nada tenha sido descartado, uma fonte disse à ESPN que um retorno ao United é o resultado menos provável neste verão.

Greenwood marcou 10 gols emprestado ao Getafe na temporada passada. O Getafe, que terminou em 12º na LaLiga, deseja trazê-lo de volta ao clube, mas não consegue atender às exigências do United.