Juventus rejeita Superliga; Barcelona e Real Madrid permanecem

A chamada Superliga Europeia sofreu um novo golpe no sábado, quando a Juventus, da Serie A italiana, decidiu se juntar ao grupo de clubes que se opõem à polêmica competição separatista.

A Juventus esteve com o Real Madrid e o Barcelona na promoção de uma nova competição que substituiria a Liga dos Campeões. Mas agora vão voltar a juntar-se à Associação Europeia de Clubes de 600 equipas, que tem lutado fortemente contra as tentativas de criação de uma Superliga.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

“Eles estão de volta. É ótimo”, disse o presidente da ECA, Nasser Al-Khelaifi. “O clube tem uma história incrível. Estamos orgulhosos por eles estarem de volta às suas famílias. Também convido os outros a voltarem.”

Madrid e Barcelona são agora os únicos dois clubes que tentam formar uma proposta de Superliga, que já teve um lançamento fracassado após protestos furiosos de torcedores em 2021.

A Juventus voltou a juntar-se às equipas que se opõem à polémica Superliga Europeia. Imagens de Jonathan Moscrop/Getty

O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, está determinado a levar adiante os planos de criar uma liga separatista, apesar da maioria dos principais clubes da Europa rejeitarem a ideia.

A sua posição pareceu ter sido fortalecida em Dezembro, quando o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que os órgãos dirigentes do futebol, a UEFA e a FIFA, agiram de forma contrária à lei da concorrência da UE, ao bloquearem tentativas de criação de uma liga separatista.

Os organizadores da Super League revelaram rapidamente planos para a nova competição, que Perez descreveu como uma “grande oportunidade para melhorar o futebol europeu de clubes”.

Mas, o que é mais importante, ele não teve o apoio de muitos dos principais clubes, que enfrentaram uma reação furiosa dos torcedores ao tentarem se separar em 2021.

Naquela época, um grupo de 12 dos clubes mais famosos da Europa anunciou planos para criar uma nova Superliga. As propostas para o torneio de elite de 20 equipes teriam protegido 15 times importantes do rebaixamento.

Madrid, Barcelona, ​​Atlético Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Juventus, AC Milan e Inter de Milão faziam parte do grupo separatista original.

Madrid, Barcelona e Juventus acabaram por ser os únicos clubes que continuaram a luta antes da Juventus, 36 vezes campeã italiana, ter desistido no ano passado.

Al-Khelaifi, que também é presidente do Paris Saint-Germain, falou após uma reunião do Comitê Executivo da ECA em Londres, antes da final da Liga dos Campeões, no sábado, entre Madrid e Borussia Dortmund.

Al-Khelaifi disse querer que Madrid e Barcelona sigam o exemplo da Juventus, dizendo que uma Superliga de dois times “não faz sentido”.

“Eles podem jogar contra dois times, em casa e fora, por 20 partidas?” ele disse. “Não é do interesse de ninguém. Eles estão indo contra seus [own] interesses hoje.”

O Real Madrid busca a 15ª Copa da Europa, um recorde, quando enfrentar o Borussia Dortmund no Estádio de Wembley.

“Ouvi [Friday that Madrid] falou sobre a história de amor entre Madrid e a Liga dos Campeões. Por outro lado, querem destruir a Liga dos Campeões. Você ama ou você odeia. Você quer destruir aquilo que você odeia?”, disse Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi também disse que acolheria com satisfação a discussão com Madrid e Barcelona sobre a volta à ECA.

“É muito importante para nós e para eles”, disse ele.