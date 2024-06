Juwan Johnson, do Saints, será submetido a uma cirurgia no pé, diz fonte

METAIRIE, Louisiana – O tight end do New Orleans Saints, Juwan Johnson, está programado para passar por uma cirurgia no pé na próxima semana e ficará afastado dos gramados “por um tempo”, disse uma fonte a Adam Schefter da ESPN.

A fonte disse a Schefter que a esperança é que Johnson esteja de volta no início da temporada regular. O Saints abrirá a temporada em casa contra o Carolina Panthers no dia 8 de setembro.

Johnson esteve presente durante os OTAs, mas não esteve em campo no primeiro treino de terça-feira do minicamp de três dias do Saints. Ele é um dos poucos Saints que lidam com lesões, com o pass-rusher Chase Young se recuperando de uma cirurgia no pescoço fora de temporada e o right tackle Ryan Ramczyk lidando com um sério problema no joelho.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Johnson era um agente livre não contratado em 2020, que foi originalmente contratado como wide receiver antes de se converter em tight end. Ele foi titular em 11 jogos pelo Saints em 2023, conseguindo 37 passes e quatro touchdowns.

O veterano tight end Foster Moreau é o único tight end restante em tempo integral no elenco com experiência de jogo significativa, agora que Johnson está afastado dos gramados. Tommy Hudson e Michael Jacobson estão retornando ao time de treino, e o novato Dallin Holker recebeu US$ 235.000 garantidos para assinar com o Saints após o draft de 2024.

Jimmy Graham, que voltou ao Saints no ano passado após um ano fora do futebol, é um agente livre, mas disse que não fechou a porta para a aposentadoria e deixará essa decisão para o Saints.