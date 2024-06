Kacey Musgraves posta foto totalmente nua online, coberta por material enlameado

Kacey Musgraves não está se sentindo muito tímida diante das câmeras hoje em dia … porque ela está revelando tudo para as redes sociais, com uma selfie de espelho totalmente nua – embora ainda um tanto obscurecida.

A cantora country postou uma imagem muito picante em seu Instagram Story na sexta-feira… ela está vestida de terno de aniversário no que parece ser um trailer de maquiagem, com uma fina camada de alguma substância marrom que mal cobre seus mamilos.

A vagina de Kacey deve ter ficado bem exposta… porque ela a cobriu com um emoji de coração marrom, que meio que se misturava com seu corpo, mas ainda escondia as partes íntimas extras.