Kanon Catchings, escolha projetada para 1ª rodada em 2025, se compromete com a BYU

Kanon Catchings, uma escolha projetada para o primeiro turno em 2025, disse à ESPN que se comprometeu com a BYU.

“Minha família e eu nos encontramos com o técnico Young e a comissão técnica na semana passada e nos demos bem imediatamente”, disse Catchings à ESPN. “Eu soube imediatamente que esta era a melhor opção para mim.”

Catchings, que se comprometeu com Purdue após seu segundo ano do ensino médio, decidiu reabrir seu recrutamento no início deste mês. Ele visitou o estado da Flórida e da Carolina do Norte, bem como a BYU antes de escolher os Cougars.

Ele é sobrinho de Tamika Catchings, membro do Hall da Fama de Naismith, que foi nomeado MVP da WNBA e 10 vezes All-Star em uma carreira condecorada com o Indiana Fever, que também incluiu quatro medalhas de ouro olímpicas.

A mãe de Kanon, Tauja, jogou basquete universitário em Illinois e foi escolhida no draft da WNBA, enquanto seu avô, Harvey Catchings, passou 11 temporadas na NBA.

Kanon Catchings teve média de 17,5 pontos e 4,8 rebotes como júnior na Brownsburg High School, em Indiana, antes de passar sua temporada sênior no Overtime Elite. Grace Hollars / IndyStar / REDE USA TODAY

Catchings é a segunda escolha projetada para o primeiro turno que o novo técnico Kevin Young conseguiu, junto com o ala russo e jogador do Real Madrid Egor Demin. Young deixou o cargo de técnico associado do Phoenix Suns para substituir Mark Pope, que partiu para Kentucky depois que John Calipari partiu para Arkansas.

Catchings, um atacante de 1,80m, jogou seu último ano do ensino médio no Overtime Elite em Atlanta, com média de 15,3 pontos e 6,2 rebotes. Ele acertou 37% em 3 para o Cold Hearts e foi treinado pelo atual assistente técnico da BYU, Tim Fanning, que também teve um papel significativo no recrutamento de Demin em seu primeiro mês de trabalho em Provo, Utah.

A BYU retornou três titulares de uma equipe que disputou o torneio da NCAA em sua temporada de estreia no Big 12 em Trevin Knell, Dallin Hall e Fousseyni Traore. Os principais reservas Richie Saunders e Dawson Baker, um ex-jogador do All-Big West que perdeu quase toda a temporada passada devido a uma lesão no pé, também estão de volta.

Os Cougars também conseguiram dois titulares do Power 5 do portal de transferência em Keba Keita de Utah e Mawot Mag de Rutgers.

“O técnico Young enfatiza a construção de relacionamentos e tenho total confiança nele”, disse Catchings. “Estou animado para aprender com ele e melhorar como jogador. Temos um grande grupo de jogadores no elenco e todos compartilhamos o mesmo objetivo. Mal posso esperar para começar.”

Jonathan Givony é um especialista em draft da NBA e fundador e coproprietário do DraftExpress.com, um serviço privado de observação e análise usado pela NBA, NCAA e equipes internacionais.