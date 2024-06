Kansas City Current estabelece recorde da NWSL com sequência invicta de 17 jogos

KANSAS CITY, Missouri – O Kansas City Current estabeleceu um novo recorde da Liga Nacional de Futebol Feminino na sexta-feira com uma vitória por 2 a 0 sobre o Houston Dash no CPKC Stadium, marcando o 17º jogo consecutivo do Current sem derrota. É a mais longa sequência de invencibilidade nos 11 anos de história da liga.

Kansas City entrou na partida empatada com o Seattle Reign FC de 2014, que disputou os primeiros 16 jogos daquela temporada invicto. A seqüência atual de Kansas City data de 2023; o Current está invicto há 15 jogos nesta temporada e está no topo da tabela da NWSL.

Na sexta-feira, a atacante do Current, Temwa Chawinga, marcou duas vezes no final, o que lhe deu a liderança da NWSL com 11 gols nesta temporada, enquanto o Current melhorou para 10-0-5 (35 pontos).

Houston, que não contou com o técnico Fran Alonso afastado devido ao que o time descreveu como uma doença, passou a maior parte da partida defendendo. Kansas City ditou o fluxo da partida desde o início, derrotando o Houston por 17-2 no primeiro tempo, mas o Current frequentemente desperdiçava suas oportunidades na frente da rede.

Chawinga abriu o placar aos 77 minutos, aproveitando um passe ruim do zagueiro Tarciane, do Houston.

Dois minutos depois, o passe errado de Tarciane no meio campo de Kansas City colocou Chawinga sozinho no gol, e Chawinga driblou calmamente ao redor da goleira do Dash, Jane Campbell, para bater a bola na rede. O gol foi o 11º de Chawinga na temporada, colocando-a na liderança da Chuteira de Ouro da NWSL.

Temwa Chawinga ajudou Kansas City a estabelecer um novo recorde da NWSL e a se colocar na liderança da corrida Chuteira de Ouro. William Purnell-USA TODAY Esportes

“Muito feliz”, disse o técnico do Kansas City, Vlatko Andonovski, sobre o resultado em sua entrevista coletiva pós-jogo. “Você não pode ter sucesso se acha que vai marcar cinco gols em cada jogo. Você não pode ter sucesso se não vencer por 1 a 0, se não marcar no 90º minuto, se não marcar nos primeiros minutos.”

“Todas essas pequenas coisas fazem parte do processo de construção de um time de sucesso. Às vezes você até precisa ser o pior time em campo – ou não o melhor – e vencer os jogos. Isso também faz parte de ser um time de sucesso. Às vezes você tem que ter sorte e ganhar jogos.”

Sob o comando do ex-técnico da seleção feminina dos Estados Unidos, Andonovski, o Kansas City já marcou 39 gols nesta temporada, 10 a mais que o próximo time com maior pontuação. Dezessete jogadores diferentes marcaram para o Current nesta temporada, um recorde da NWSL.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

O Current joga mais uma partida antes das férias de verão da NWSL para as Olimpíadas: um jogo em casa no dia 6 de julho contra o Orlando Pride.

Orlando também está invicto nesta temporada, em 14 jogos. O Pride viaja para Los Angeles para enfrentar o Angel City FC no domingo e pode empatar em pontos com o Kansas City novamente com uma vitória.

A partida de 6 de julho em Kansas City pode ser o primeiro jogo da NWSL a apresentar um confronto de dois times invictos tão tarde na temporada. Se Orlando vencer no domingo para manter sua sequência viva, uma vitória subsequente em Kansas City em 6 de julho acabaria com a sequência invicta do Current em 17 jogos e daria a Orlando uma parte desse recorde, que não mudou de mãos em uma década.

O time do Reign de 2014 venceu o NWSL Shield, mas perdeu no NWSL Championship para um time do FC Kansas City (o antigo clube da cidade na NWSL) treinado por Andonovski.

“Eu me lembro daquele time — eu me lembro daquele ano também”, brincou Andonovski sobre o Reign de 2014.

“Honestamente, não mencionamos isso no vestiário, no campo, entre os jogadores. Ninguém fala sobre isso; ninguém se importa com isso. Isso é algo que deixa nosso departamento de mídia muito feliz, e isso é para o fãs também. Vamos tentar o que for preciso para continuar vencendo por eles.”