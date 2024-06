Kanté está de volta, melhor do que nunca, e a França precisa muito dele

PADERBORN, Alemanha — Na sala de jogos do hotel da seleção francesa, perto de Paderborn, os defensores William Saliba e Ibrahima Konaté não conseguem parar de rir. Você pode ouvir seus gritos de alegria ecoando pelos corredores. O motivo? Eles pegaram o companheiro de equipe N’Golo Kanté trapaceando na UNO novamente.

Na Copa do Mundo de 2018, o calmo Kanté ganhou uma reputação de desonestidade quando se tratava de jogar cartas dentro do time. Ele pode ter alegado que era apenas “um competidor” naquela época, mas na semana passada, quando a mídia perguntou se ele era diferente agora, sua resposta foi direta: “Não, eu sou o mesmo. Mas não trapaceio mais nas cartas.”

É claro que Kanté ainda foge um pouco das regras das cartas, mas o certo é que no campo de futebol é como se nada tivesse mudado.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A última vez que o jogador de 33 anos jogou pelo Os azuis antes dos jogos de aquecimento para a Euro 2024, ele foi derrotado por 2 a 1 na Liga das Nações para a Dinamarca em junho de 2022. Depois disso, uma lesão grave no tendão o fez perder a Copa do Mundo de 2022 no Catar e 90% da temporada 2022-23 com o Chelsea. Então, sua mudança para o Al Ittihad, da Arábia Saudita, no verão de 2023, o afastou ainda mais dos holofotes e muitos se perguntaram se algum dia veríamos o meio-campista todo-poderoso jogar por seu país novamente.

Mas, embora tenha sido uma inclusão surpreendente na seleção da Euro 2024 após 24 meses longe do futebol internacional, Kanté está de volta com tudo e é uma das maiores histórias do torneio até agora.

Antes de viajar para a Alemanha, Kanté venceu todos os demais integrantes do elenco nos testes físicos. E, como se alguém precisasse ser lembrado de sua qualidade, seu desempenho nos treinos rapidamente conquistou os companheiros.

“Tenho a impressão de que eram três dele em Clairefontaine!” Marcus Thuram disse antes do jogo de abertura da França. “Nunca vi nada parecido, é horrível, é horrível, não podemos mais jogar, não podemos mais jogar nos treinos. Assim que o temos em nosso time, sabemos que vencemos. Mas, falando sério, N’Golo é incrível, e acho que em uma semana ele nos lembrou por que ele era um dos melhores meio-campistas do mundo.”

Nas duas primeiras partidas, contra a Áustria (1-0) e a Holanda (0-0), Kanté foi exatamente isso e ganhou o prêmio de Homem da Partida em ambas as ocasiões. Ele correu mais do que qualquer um em campo, recuperou a bola mais do que qualquer um e venceu mais duelos do que qualquer um. Ele estava em todos os lugares.

No vestiário após o jogo contra a Áustria, os companheiros de equipe Konaté e Youssouf Fofana ficaram atordoados. “É uma loucura. Nunca vi nada assim antes”, disse Konaté em um vídeo compartilhado nos canais oficiais de mídia social da França. Fofana acrescentou: “Ouça-me quando falo. Não é um mito. Eu vi com meus próprios olhos. Eu vi. É uma loucura.”

Para o terceiro jogo contra a Polônia, um empate de 1 a 1 que fez a França cair para terminar em segundo no grupo, o técnico Didier Deschamps colocou Kanté fora de posição no lado direito de um meio-campo de três e não funcionou. Mas até Deschamps ficou surpreso com o nível do veterano até agora — ele tem 71,4% de precisão de tackle em sete feitos (o máximo para a França) e está em segundo lugar em recuperações de bola (13).

Deschamps pode contar com Eduardo Camavinga (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus), Warren Zaïre-Emery (PSG), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e Fofana (Mónaco) no meio-campo, mas o treinador utilizou Kanté para 240 minutos no Euro até agora. Apenas cinco jogadores conseguiram mais até agora.

N’Golo Kanté tem sido um jogador-chave para a França na Euro 2024 até agora. Boris Streubel – UEFA/UEFA via Getty Images

Mas embora Saliba tenha revelado na quinta-feira como Kanté “traz tanto para a equipa com a sua actividade e a sua calma com a bola”, há outro aspecto do seu papel como estadista mais velho: ajudar os jovens jogadores da equipa.

“Ele está muito mais vocal do que nunca”, disse uma fonte próxima ao time francês à ESPN. “Antes você nunca o ouvia, agora é diferente. Ele dá conselhos, fala, orienta, reposiciona. Ele se abriu enormemente, para benefício da equipe”.

Euro 2024: Notícias, destaques e reações Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, resultados e cobertura do Euro 2024: Agenda | Listas | Previsões (E+)

Tchouameni, Fofana e Zaïre-Emery, que jogam na sua posição, foram os que receberam mais instruções. Foi aí que Kanté mais mudou nos últimos anos e ele próprio o admitiu depois do jogo com a Polónia, dizendo à comunicação social: “Compreendi a importância de transmitir o vosso conhecimento quando cheguei à Arábia Saudita numa equipa jovem. Foi bom ajudar os jogadores mais jovens.”

Durante a Euro 2024, Kanté ainda não perdeu uma única partida — grande ou pequena — em treinamento. Mas as oitavas de final são onde as coisas ficam sérias e, contra a Bélgica em Düsseldorf na segunda-feira, o meio-campista precisará fazer a diferença mostrando sua qualidade mais uma vez.

Contra todas as probabilidades, Deschamps encontrou grande sucesso ao chamar de volta um de seus jogadores favoritos em seus 10 anos de mandato no comando da França. “N’Golo? Acho que ele ainda está correndo!”, brincou o técnico após o empate com a Holanda.

E se o jogador de 33 anos puder levar a França à final da Euro 2024 em 14 de julho, eles o deixarão trapacear nas cartas o quanto quiser.